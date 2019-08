Ecco il timing della crisi: Casellati convoca i capigruppo al Senato lunedì II premier ha deciso di non salire al Colle per rassegnare le dimissioni e di parlamentarizzare la crisi, aprendo un braccio di ferro con il leader della Lega. E Salvini ha presentato la mozione di sfiducia al Senato di Nicoletta Cottone

Non basta dire «al voto»: ecco il timing della crisi

3' di lettura

Non basta dire «al voto». Perché se è vero che il vicepremier, ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha di fatto aperto la crisi evidenziando in una nota «l’irrimediabile distanza» fra gli alleati di governo, è anche vero che il premier Giuseppe Conte ha deciso di non salire al Colle per rassegnare le dimissioni e di parlamentarizzare la crisi. «Lascerò solo dopo che il Parlamento mi avrà sfiduciato», ha detto Conte aprendo un braccio di ferro con il leader della Lega. E Salvini non si è fatto attendere e ha annunciato di aver presentato in Senato la mozione di sfiducia. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la capigruppo al Senato lunedì 12 agosto alle ore 16. Una parlamentarizzazione che allunga i tempi per il voto della quale il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto.

GUARDA IL VIDEO - Non basta dire «al voto»: ecco il timing della crisi

GUARDA IL VIDEO - Salvini apre la crisi e si candida a premier, Conte in campo

Il voto di sfiducia al governo Conte

Rompendo gli indugi il leader leghista, da un comizio a Pescara, ha invitato - in modo non certo ortodosso - i parlamentari ad «alzare il culo al più presto» e interrompere le vacanze per votare la fiducia, o meglio la sfiducia, all’esecutivo gialloverde. E con una nota ha annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia al premier Conte: «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia - si legge in una nota ufficiale della Lega - che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona».

Il timing dettato dalla Costituzione

In base all’articolo 62 della Costituzione, le camere - chiuse per la pausa estiva - possono essere convocate in via straordinaria per iniziativa dei presidenti o del capo dello Stato o di un terzo dei suoi componenti. La prima operazione è, dunque, la convocazione di una capigruppo per la calendarizzazione in aula. Poi la convocazione delle Camere (Casellati lo ha già fatto per lunedì 12 agosto alle ore 16) e il richiamo di tutti i parlamentari in vacanza. La riapertura straordinaria, in virtù dei tempi tecnici necessari, dovrebbe presumibilmente avvenire dopo Ferragosto. A quel punto si voterà la fiducia al governo Conte.