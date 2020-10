Non basterà un regolamento a compensare il taglio dei parlamentari Lungi dal rendere più efficienti i processi legislativi, la riforma costituzionale “promossa” dal recente referendum rischia di alterare gli equilibri tra maggioranza e opposizione di Giovanna De Minico

(ANSA)

Lungi dal rendere più efficienti i processi legislativi, la riforma costituzionale “promossa” dal recente referendum rischia di alterare gli equilibri tra maggioranza e opposizione

3' di lettura

«Altamente raccomandato» non invitare a casa più di sei amici, queste le parole di Conte nell’ultimo Dpcm. Molti giuristi hanno storto il naso perché un atto giuridico non è una prosa letteraria che evoca consigli e suggerimenti, ma un linguaggio precettivo che detta obblighi o divieti. Non mi scandalizzano le espressioni del diritto dolce, una moral suasion che ha convinto e conquistato i vertici del potere. Invece mi rammarico se gli atti giuridici raccontano cose che con ogni probabilità non accadranno perché l’una è la negazione dell’altra.

Il riferimento è alla relazione introduttiva al disegno di legge di revisione costituzionale, ormai legge, in cui il taglio di 230 deputati e 115 senatori prometteva efficienza decisionale per il parlamento senza pregiudicare i diritti delle minoranze. L’argomento è stato ripreso dal presidente della Camera Roberto Fico, che nelle prime riunioni della giunta per il regolamento della Camera ha indicato nell’opportunità di rivederne il regolamento il rimedio per tenere insieme le promesse. Basterà l’invocata revisione regolamentare perché le promesse diventino realtà?

La sforbiciata sensibile dei parlamentari procura alle forze politiche più piccole un sacrificio nel numero degli eletti in proporzione maggiore di quello sofferto da quelle più grandi. Questa selezione coattiva delle forze politiche funziona (da ultimo, Corte costituzionale n. 239/2018) come una soglia di sbarramento implicita, con la differenza di non essere consegnata in una legge elettorale e di non essere tradotta in una cifra numerica certa e incontestabile. Eppure, la soglia invisibile è in grado di oscurare partiti, che con un consenso popolare superiore al 10% non ricevono neppure un seggio in parlamento.

Oggi un vento riformista avvolge lo scenario politico con un ottimismo irrealista e ingiustificato: modificare i numeri assoluti dei regolamenti restituirà alle minoranze quanto la riduzione dei parlamentari ha tolto. Questo significa che le commissioni e le giunte delle Camere si dovranno formare in modo da assicurare la presenza sempre e comunque delle opposizioni anche se la regola proporzionale non lo consentirebbe. Qui il principio rappresentativo regala alle minoranze un certo numero di posti che altrimenti non avrebbero, togliendoli simmetricamente alla maggioranza. La regola rappresentativa incontra un limite nel diritto della maggioranza di governare, in caso contrario chi ha vinto le elezioni non gestirebbe i lavori parlamentari.

E allora delle due l’una: o le opposizioni saranno iper-rappresentate, ma in tal evenienza la maggioranza sottovalutata non avrà più i numeri per governare una commissione; o le prime continueranno a essere sottodimensionate a favore delle forze maggiori premiate dalla riforma. Il regolamento potrà fare veramente poco per curare tale ferita.