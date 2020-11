Non c’è arte senza peccato

Lucas Cranach

Diversa dal Bronzino, ma altrettanto sconcertante la Venere e Cupido di Lucas Cranach, con la dea nuda ma con un copricapo ingioiellato che sfrontatamente fissa negli occhi chi la guarda.

La mostra invita alla riflessione sul concetto di peccato, sia culturale, religioso e universale che individuale e del tutto personale.

All'ingresso ci sono due grandi opere di Andy Warhol, “Repent and Sin No More!” del 1985, ispirate da un volantino che gli era stato consegnato per strada a New York, esortandolo a “pentirsi e non peccare più”. Messaggio che ha fatto riflettere Warhol, che per tutta la vita ha lottato con la sua fede cattolica ma non l'ha mai abbandonata.

E' presente in mostra anche l'assenza di peccato, la perfezione divina, l'ideale cristiano. Nell'Immacolata Concezione di Diego Velázquez la Madonna è una figura remota, celestiale, davanti alla quale i comuni mortali possono solo inginocchiarsi in adorazione. Solo la Vergine Maria, in piedi sulla diafana luna, con il sole sullo sfondo, è libera dal peccato originale.

Sin, National Gallery, Londra, fino al 3 gennaio 2021 (Fino al 2 dicembre i musei sono chiusi per l’emergenza Covid-19)