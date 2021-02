«Non c’è fiducia nelle istituzioni ma la politica sembra non capirlo»

Nella storia dei movimenti antiracket – a Capo d’Orlando, come a Ercolano, Vieste e Gela – c’è un altro aspetto cruciale: i tempi della Giustizia. «Noi tra gennaio 1991 e giugno 1993, avemmo la sentenza della Cassazione». E quei risultati dirottarono Grasso dallo studio di Giordano Bruno a tutt’altre carte.

Tracce di quella prima vita restano in una litografia con paesaggi toscani, in una sezione della biblioteca e nell’attitudine a «conservare il distacco», riflette, mentre sfiora testi sul pensiero etico di Immanuel Kant. Ma nella sua formazione, c’è un’altra componente: «La militanza negli anni 70 nel Partito comunista, da cui ho acquisito abilità organizzativa e a parlare in ogni contesto». Quando attraversa alcune zone del Sud, avverte il rischio che «molte attività in silenzio possano finire nelle mani della mafia, quelle più credibili, su cui i clan sono pronti a investire liquidità. Non piccoli negozi. È il meccanismo subdolo dell’estorsione: se un commerciante da anni paga un pizzo – spiega – si sviluppa una promiscuità col boss e diventa naturale parlargli delle difficoltà. Il mafioso subito offre soldi, non chiede nulla e non minaccia. Non serve. Da allora, tu cominci a non essere più il proprietario».

È la mafia che «dà pane e morte», come titolò il quotidiano «L’Ora», ricorda a Storiacce di Radio24 Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda. Perché come recita un’intercettazione, «quelli si vogliono prendere tutto, anche la vita».

È più difficile capirlo oggi, rispetto ai tempi in cui i clan ordirono attentati contro l’uomo simbolo di Capo d’Orlando. Un accenno che lui ora fa cadere, dietro il sorriso dell’anonimo marinaio di Antonello da Messina, la cui riproduzione pende sul muro. «Un omaggio a Vincenzo Consolo, che vi dedicò un libro: a lui sono stato legato da profonda amicizia».

Non una parola sui rischi, in sintonia con la linea di sempre: non eroi solitari, ma squadra. E in essa, in un certo senso inserisce anche Leonardo Sciascia, che «ha fatto conoscere la mafia più di quanto processi e cronache possano fare». Decine di volte, si è ritrovato in ambientazioni degne dello scrittore di Racalmuto. Tra reati di colletti bianchi, investigatori pessimisti e vittime non del tutto tali. Sciascia ha visto anche l’avanzata della mafia, con la linea della palma.