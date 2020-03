Non c’è un passaggio certo dell'infezione dalla madre al feto Le donne in gravidanza e le neomamme vivono con particolare apprensione l' emergenza Coronavirus. Ma Società scientifiche, Istituto superiore di Sanità, ministero della Salute, medici impegnati in prima linea danno risposte abbastanza rassicuranti di Nicoletta Carbone

Fra le persone che vivono con particolare apprensione l' emergenza Coronavirus ci sono le donne in gravidanza e le neomamme. Ma Società scientifiche, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, medici impegnati in prima linea danno risposte abbastanza rassicuranti: dai dati al momento disponibili non risulta un passaggio certo dell' infezione dalla madre al feto, né eventuali danni fetali causati dalla polmonite. Inoltre, le complicanze della malattia sembrano inferiori nei neonati e nei bambini.

«Le donne in gravidanza devono seguire le indicazioni suggerite dal Ministero a tutta la popolazione: osservare le norme igieniche basilari e il cosiddetto “distanziamento sociale” che è uno mezzo semplice ma efficace per prevenire l'infezione. #iorestoacasa vale anche, ed a maggior ragione, per le donne in gravidanza, che devono comunque eseguire le visite e gli esami secondo i calendari suggeriti dal ginecologo/ostetrica curante, afferma la dottssa Elsa Viora Presidente Aogoi».

In presenza di sintomi sospetti la donna in gravidanza deve rivolgersi all'ambulatorio specialistico in cui è assistita o, in sua assenza, al medico di famiglia che saprà indirizzarla al servizio più appropriato. «In caso di dubbi sulla gravità dei sintomi (febbre che non regredisce, difficoltà respiratorie) deve recarsi all'Ospedale di riferimento oppure chiamare i numeri regionali dell'emergenza Covid 19, precisa Enrico Ferrazzi Direttore dell'unità di Ostetricia del Policlinico di Milano, in ogni Regione sono stati attivati percorsi dedicati alle persone con infezione sospetta, anche per la gravidanza ed il parto».

I dati ci dicono che se la mamma è infetta non trasmette il virus al bambino, ma poiché gli studi scientifici su COVID-19 e gravidanza, attualmente disponibili, riguardano un campione di donne numericamente ancora limitato, è necessario un monitoraggio continuo. Perciò, per orientare la pratica clinica dei sanitari, le Società dei neonatologi, pediatri, ginecologi, ostetriche e anestesisti rianimatori (SIN, SIMP, SIP, SIGO, AOGOI, AGUI, SIAARTI e FNOPO), sotto l'egida dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), hanno dato vita ad un Gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dalla dottoressa Serena Donati, Direttore Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva- Istituto Superiore di Sanità, allo scopo di aggiornare continuamente le informazioni che settimanalmente sono pubblicate sul portale di Epicentro dell'ISS e sui siti delle Società scientifiche.

Per quanto riguarda il latte materno in base alle attuali evidenze scientifiche, non viene ritenuto veicolo di trasmissione del virus. Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la madre infetta da Covid 19 può continuare ad allattare, considerati i benefici dell'allattamento. Per ridurre il rischio di trasmissione al neonato, il Ministero della Salute raccomanda però l'adozione di procedure preventive, come l'igiene delle mani e l'uso della mascherina durante la poppata. In caso di gravi condizioni cliniche materne può essere adottata la temporanea separazione della madre dal neonato e, in questo caso, quando possibile, è raccomandato usare latte materno spremuto.