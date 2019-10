Non c’è solo la Formula E: arrivano rally e Gt a batteria Il travaso di tecnologie tra auto di serie e mondo della gare prosegue anche nel settore dei powertrain «alla spina» con il debutto di inediti campionati ecosostenibili di Giulia Paganoni

Una monoposto di formula E che prenderà parte alla prossima stagione

3' di lettura

Auto di serie elettriche ma anche da competizione. Da sempre il motorsport è stato e continua a essere un banco di prova per sperimentare e sviluppare nuove tecnologie. Un esempio che tutti conoscono è Ferrari. Infatti, dal 1947 la casa di Maranello sfrutta l’impegno in Formula Uno per realizzare vetture di serie molto sicure e performanti. E gli esempi possono continuare anche con il brand francese DS che grazie alle expertise nel campionato di Formula E ha sviluppato un sistema di recupero di energia per le auto elettrificate della gamma. O ancora Citroën che grazie all’impegno nel Campionato del mondo rally (Wrc) ha sviluppato delle sospensioni con fine corsa a rilascio progressivo che rendono più confortevole i viaggi a bordo delle auto di serie.

A stupire (se ancora si può dire) sono le recenti presentazioni di auto da gran turismo e da rally a batterie. Ricordiamo che già lo scorso anno al Salone di Ginevra, Cupra presentò e-Racer, la prima auto da competizione sviluppata per le gare in pista della versione elettrica del Tcr, l’Etcr.

E a Francoforte 2019 arriva una concorrente di e-Racer e si chiama Hyundai Veloster N Etcr, auto elettrica da competizione, disegnata e prodotta presso la sede di Alzenau (Germania) di Hyundai Motorsport. Questo team è molto attivo nelle competizioni sia in pista che nei rally; infatti lo scorso ha vinto la coppa del mondo turismo con una i30 N Tcr guidata dall’italiano Gabriele Tarquini e si stava giocando il titolo costruttori nel mondiale rally. La nuova gran turismo elettrica viene affiancata anche da un’altra novità utile per le sue performance: Hyundai Generator, una stazione di ricarica con due celle a combustibile e che permette di ricaricare contemporaneamente due veicoli. E nel campionato di Etcr verrà utilizzato come sistema di ricarica per tutti i veicoli.

Se da un lato quindi non ci si stupisce granché a vedere auto da pista in versione elettrica dall’altra ci troviamo davanti a una grande novità introdotta da Opel: la prima auto da rally elettrica. Davvero una notizia dall’effetto “wow”. Sì, perché un rally si sviluppa su un ampio percorso che in totale, per le gare nazionali, supera anche i 500 km comprendendo le prove speciali: tratti di strada chiusi al traffico, dove non ci sono limiti e si cerca di percorrerli nel minor tempo possibile.

Per il rifornimento ci sono zone adibite ma il tempo medio è di circa 4 minuti. E, tutti sappiamo che se su strade di montagna si accelera, il consumo aumenta e quindi l’autonomia diventa sempre meno. E come fare con un mezzo elettrico? Una domanda alla quale ancora non c’è una risposta certa. Da quanto ha dichiarato Opel, la e-Corsa rally ha un motore elettrico da 136 cavalli (100 kW) con una coppia massima di 260 Nm abbinato a una batteria da 50 kWh.