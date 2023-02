Non c’è stato il ritorno al carbone: nella Ue in flessione l’energia da fossili

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina si può azzardare un primo bilancio dell’impatto che ha avuto l’aggressione di Putin sul mix di fonti energetiche in Europa. Molti osservatori, compresa l’International Energy Agency, hanno suggerito nei mesi scorsi che nella Ue stesse aumentando il consumo di combustibili fossili, e in particolare di carbone, come reazione alla crisi energetica in corso.

I dati raccolti da Lauri Myllyvirta, attento analista del Centre for Research on Energy and Clean Air, mostrano invece che questo aumento non c’è stato. I consumi sia di gas che di carbone, secondo l’analisi di Myllyvirta, sono fortemente diminuiti nella seconda metà del 2022 e l’uso di carbone è destinato a diminuire ulteriormente nel 2023.

Loading...

Ma partiamo dall’inizio. Il consumo di carbone nella Ue e le relative emissioni di CO2 sono crollati nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e hanno cominciato a riprendersi dall’inizio del 2021 fino all’estate del 2022. Oltre al rimbalzo della domanda di elettricità post-pandemia, un altro motivo della ripresa del carbone fino all’estate 2022 è stata la diffusa siccità che ha colpito la produzione idroelettrica, oltre ai problemi tecnici, gravi ma temporanei, nelle centrali nucleari francesi.

Resta il fatto che il consumo di carbone e le relative emissioni di CO2 hanno raggiunto il loro picco restando ben al di sotto dei livelli pre-Covid e che da settembre 2022 hanno ricominciato a calare. A novembre, la produzione di energia elettrica da carbone ha raggiunto i livelli più bassi da almeno trent’anni, rientrando nella normalità di un calo ormai costante e inarrestabile.

Trend in calo per il fossile

Con la ripresa della produzione idroelettrica e nucleare e il forte aumento della capacità solare ed eolica del continente avvenuta nel frattempo, secondo Myllyvirta il consumo di carbone è destinato a diminuire ulteriormente quest’anno. I prezzi record dei combustibili fossili causati dal taglio delle forniture russe all’Europa, infatti, hanno provocato un aumento importante degli investimenti nell’energia pulita.