Non c’è truffa del cliente alla compagnia per il furto simulato

La pronuncia si inserisce nel solco di quelle di legittimità in tema di truffa contrattuale per le quali il reato è configurabile solo quando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno. Gli eventi del danno per la vittima e del profitto per l’autore del reato devono essere conseguenza della condotta ingannatoria. Cosa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta.

Inoltre, per la Cassazione, sarebbe insussistente anche l’elemento soggettivo del reato di truffa: l’utilizzatore non avrebbe voluto ingannare l’assicurazione con la falsa denuncia per furto, visto che egli non era il contraente della polizza.