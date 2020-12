«Non credo che le ragioni strutturali della centralità di Milano siano svanite»

Prima del Covid-19, i parametri economici di Milano erano sopra la media italiana. «Non credo che le ragioni strutturali di quella nostra centralità siano svanite – riflette – eravamo su un’onda che ci portava molto in alto. Ma non in maniera smisurata e artificiale. La pandemia ha scombussolato il mondo. La globalizzazione, per come l’abbiamo conosciuta, non ci sarà più. Quante volte, ai tempi di Pirelli o di Expo, ho fatto andata e ritorno con New York in due giorni. Ogni città deve essere ripensata. Ma rivendico l’identità di Milano: la miscela di crescita economica e di capitale sociale. Milano destina 300 milioni di euro ogni anno al welfare, ha riconosciuto diritti civili e amministrativi alle coppie Lgbt e ha una integrazione significativa degli stranieri e degli italiani di origine straniera. La media italiana di queste comunità è pari al 9% della popolazione. A Milano è al 19 per cento. Altrove una quota simile avrebbe prodotto una polveriera di tensioni e conflitti. Da noi, pur con tutte le contraddizioni, prevalgono la coesione e il confronto».

Il Covid-19 è stata una onda improvvisa. Che ha travolto la dimensione pubblica e privata di ognuno. «Sicuramente, come sindaco, all’inizio non ho avuto la giusta percezione. Ma chi l’ha avuta? Nessuno aveva capito la portata storica e la pervasività di questo virus. La scelta migliore, invece, è stata di non rinunciare a stare qui a Palazzo Marino. Io e i miei quattro principali collaboratori siamo sempre venuti in ufficio. Per cento giorni di fila. Senza soste. Per provare a dare risposte ogni giorno diverse, in una situazione drammatica e mai affrontata prima».

Per Milano – come per l’Italia, per l’Europa e il mondo – il futuro è tutto da costruire. La città ha avuto, negli ultimi settant’anni, una vitalità metamorfica: negli anni ’50 il Boom economico e la materialità delle fabbriche, negli anni ’80 il terziario avanzato con l’editoria e le banche e l’immaterialità magica della moda, negli anni ’90 l’ibridazione di tutto questo con il codice della globalizzazione. Ora, l’addormentamento malato del Covid-19. «I capisaldi della nostra città – dice Sala – restano validi. La moda si svilupperà sempre più, oltre che sull’online negli acquisti, anche nella trasformazione dei negozi in showroom. E quale luogo migliore di Milano per questo? Inoltre, la prospettiva strategica è quella della sostenibilità. E le imprese italiane della moda operano da tempo in quella direzione. Per il turismo Milano è l’unico luogo che coniuga l’arte e la modernità, che è fatta di design e di food. Il vaccino sembra imminente. Perché non dovrebbero tornare gli americani e i cinesi?».

Continuiamo il nostro pranzo a distanza. Lui beve, a più riprese, dell’acqua minerale. Io del chinotto. Sul food, nella Milano che come tutte le altre città ha i locali impegnati nell’asporto, Sala ha una esitazione: «Durante l’Expo, che era dedicato all’alimentazione, sono diventato amico di molti dei grandi cuochi italiani, da Carlo Cracco a Davide Oldani. E so bene che il barista o il pasticcere sotto casa è un riferimento nella quotidianità di tutti noi».

Il Covid-19 ha portato alla rottura della barriera del pubblico e del privato. La malattia è diventata una metafora che unisce le memorie intime e i racconti di tutti: «Sono un paziente oncologico. Una ventina di anni fa mi hanno trovato un linfoma non hodgkin. Lo stesso che aveva colpito pochi anni prima mio padre Gino, che se ne è andato in sei mesi a 69 anni. Ogni sei mesi mi sottopongo a un’ecografia, ogni tre faccio gli esami del sangue, ogni giorno prendo nove pillole di integratori, sei al mattino e tre alla sera. Uno dei miei migliori amici è il mio medico curante: è stato intubato per dieci giorni, i ruoli fra noi si sono invertiti, con io che mi sono dedicato a lui preoccupandomi ogni minuto di come stesse e parlando spesso con il primario».