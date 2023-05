Non cresco i miei successori: passaggio generazionale risolto!

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L'ultimo familyandtrends esortando chi vuole avere successo a non crescere i propri successori voleva evidenziare che nelle aziende familiari chi ha un ruolo guida, di solito, ha voglia ed interesse ad insegnare e far crescere chi potrà sostituirlo mentre ai futuri manager che vengono formati a Standford viene insegnato esattamente il contrario. Secondo il The Economist, infatti, “Path to Power” è il primo corso dell'MBA di Standford per preferenze e ha l'obiettivo dichiarato di “non farti mai lasciare una posizione aziendale senza che tu lo voglia”. In questo corso si insegna che il principale modo per mantenere il potere è evitare di crescere e coltivare dei successori e il miglior modo per non avere rivali è avere più ruoli che si intersecano facendo “un po' tutto”.

La prima obiezione ricevuta è stata l'aver completamente dimenticato la dimensione geografico culturale. È davvero possibile confrontare il comportamento manageriale anglosassone con quello imprenditoriale italiano? familyandtrends ritiene di sì, la tecnica manageriale di stampo statunitense permea le imprese di tutto il mondo e, oggi, chi guida imprese italiane, familiari e non, che si sia formato in Italia o all'estero ha imparato, più o meno bene, le stesse cose. Certo le nostre imprese e chi le guida hanno delle peculiarità date dal fatto di essere in Italia, in un intervento del 2021 familyandtrends ne identificava tre: eleganza, creatività, simpatia.

Loading...

Il ragionamento ha portato ad una domanda più sofisticata: come è possibile che i manager professionisti delle corporation crescano i loro successori mentre non lo vogliono e gli imprenditori italiani, che sinceramente lo vogliono, non riescono a crescere i loro successori? La domanda è risuonata anche in un recente dibattito tra Francesco Casoli, presidente Elica e di Aidaf, Irene Rizzoli, ad di Delicius e Stefania Brancaccio, vice presidente di Coelmo quando ci si è chiesti: imprenditori si nasce o si diventa?

Forse gli imprenditori che vogliono crescere i loro successori dovrebbero imparare dai grandi manager delle multinazionali: dovrebbero comportarsi come se non volessero farli crescere. Sembra contro intuitivo ma è possibile cha anni di dibattito (il più delle volte sterile se non dannoso) sul passaggio generazionale possano risolversi così: non crescete i vostri successori!

La prima. Imprenditori non si nasce, si diventa attraverso tre fasi. La prima è quella del fascino quando tra i 5/8 e i 18/25 anni si viene attratti dall'attività della propria famiglia e si desidera essere coinvolti in modo divertente e esperienziale. In questa fase si acquisisce l'educazione ai tratti caratteriali dell'imprenditore e il contatto con i familiari imprenditori è necessario e spesso divertente, al netto delle complessità caratteriali dell'adolescenza e della normale possibile conflittualità tra padri/madri e figli/e.