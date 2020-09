Suarez «non dice una parola in italiano»: così è stato falsato il test linguistico del Pistolero. Le intercettazioni Sotto inchiesta l’Università statale per gli Stranieri di Perugia. Indagati di falso la rettrice Giuliana Greco Bolli. Domande decise a tavolino di Ivan Cimmarusti

(REUTERS)

Sotto inchiesta l’Università statale per gli Stranieri di Perugia. Indagati di falso la rettrice Giuliana Greco Bolli. Domande decise a tavolino

5' di lettura

«A uno con 10 milioni di stipendio a stagione non gli puoi far saltare il livello B1», l’attestazione linguistica per ottenere la cittadinanza comunitaria, anche se «non spiccia una parola in italiano».

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia si abbatte su Luis Alberto Suarez Diaz, il campione uruguaiano attaccante del Barcellona, tra i più forti giocatori della sua generazione assieme a campioni del calibro di Lionel Messi e Neymar. Dall’Ajax al Liverpool fino ai “blaugrana”. Secondo gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia, il calciatore doveva ottenere, a tutti i costi, l’attestazione per la cittadinanza. Per questo l’Università per gli Stranieri perugina si sarebbe piegata, tanto da falsificare tutte le documentazioni e montando un esame «farsa» per consentire a Suarez di entrare in possesso dell’attestazione linguistica, primo passo per la cittadinanza europea.

Indagata la rettrice dell’Università per gli Stranieri di Perugia

Il neo procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ha dato mandato agli investigatori di sequestrare documentazioni in uffici e sui cellulari degli indagati. Nel fascicolo risultano indagati la rettrice dell’Università Giuliana Greco Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la professoressa incaricata di preparare Suarez Stefania Spina, l’esaminatore Lorenzo Rocca e l’impiegata amministrativa dell’Università Cinzia Camagna. Nei confronti di tutti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di falso e rivelazione del segreto d’ufficio.

L’Ateneo statale

L’Università per gli Stranieri, fondata nel 1925, è un ateneo statale. Si tratta di una università specializzata nell’insegnamento e nella diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, ma tuttavia l’indagine potrebbe aprire nuovi scenari. L’indagine di Perugia, infatti, dimostrerebbe un ruolo abbastanza determinante dei vertici dell’Ateneo per truccare una prova d’esame fondamentale. In particolare, si legge negli atti, «in concorso tra loro, rivelavano i contenuti della prova di esame orale del 17 settembre 2020, all’esito del quale veniva rilasciata, in favore di Luis Alberto Suarez Diaz, l’attestazione della conoscenza della lingua italiana al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue necessario per il conseguimento della cittadinanza italiana (…) al fine di procurargli vantaggi patrimoniali connessi all’accesso alla procedura per la concessione della cittadinanza comunitaria». In particolare – è l’ipotesi dei magistrati di Perugia – Giuliana Greco Bolli e Simone Olivieri, rispettivamente rettore e direttore generale dell’Università per gli stranieri di Perugia, avrebbero «fornito le necessarie direttive» all’esaminatore Lorenzo Rocca e all’incaricata di preparare Suarez Stefania Spina, per «attestare falsamente» di aver regolarmente proceduto a compiere la relativa verifica della conoscenza della lingua italiana.

Risposte decise a tavolino

In realtà, come ritiene la Guardia di finanza, «la verifica di tale conoscenza era fittizia in quanto il contenuto specifico delle modalità dei temi della prova era stato predeterminato e resto noto all’esaminato». Falso sarebbe stato compiuto dal rettore e dal dg anche per quanto concerne la fissazione dell’esame, tenutosi in «sessione straordinaria» il 17 settembre scorso.