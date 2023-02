«Non dividiamo il Paese. Prima parliamo dei Lep e di come finanziarli»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«A utonomia regionale? Diciamo «No» se finisce per far crescere il divario Nord-Sud e per spaccare in due il Paese». Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente di Confindustria esprime chiaramente le sue preoccupazioni, condivise dal presidente Carlo Bonomi e dagli imprenditori del Consiglio delle rappresentanze. Ma si mostra anche aperto a discuterne per chiarire la posizione dell’Associazione.

Ci spieghi.

L’obiettivo prioritario è il recupero di efficienza delle nostre amministrazioni pubbliche. Se una maggiore autonomia si traduce in territori più efficienti e competitivi, allora parliamone! Noi stiamo dialogando con il Governo in modo propositivo.

Avete posto condizioni?

Non parlerei di condizioni, ma di contributi. Penso a esempio ai Lep che, secondo noi, devono essere definiti preliminarmente rispetto a qualsiasi spostamento di competenze. Su questo il ministro Calderoli si è detto disponibile. Riteniamo inoltre che vada superata la spesa storica e che si debba prestare massima attenzione ai conti pubblici. Perchè il recupero non può essere finanziato con nuovo debito.