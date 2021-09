Non è detraibile la spesa medica per il coniuge non a carico

2' di lettura

Domanda. Nel 2020 la moglie ha come unico reddito una pensione Inps che supera di poco il limite di legge per essere fiscalmente a carico del marito. Nello stesso anno ha dovuto dotarsi di apparecchio acustico. La relativa fattura di 6.000 euro, a lei intestata, reca la dichiarazione che i prodotti nella stessa elencati sono dispositivi medici con marchio Ce. L'importo è stato interamente pagato dal marito con assegno bancario e la società venditrice ha rilasciato a parte una dichiarazione, con i necessari riferimenti, che attesta questa circostanza. Può il marito effettuare la detrazione della spesa nel proprio modello 730/21? È interpretabile in tal senso la circolare 19/E/20 secondo la quale, a proposito di protesi e dispositivi medici, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione

fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa?

C.T. - Milano

Risposta. Anche la più recente circolare 7/E/2021 ribadisce il passaggio della circolare 19/E/2020 richiamato dal lettore. Tuttavia, tale precisazione sottintende – a norma del comma 2 dell'articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986) – che la spesa sia stata effettuata nell'interesse proprio o di un familiare fiscalmente a carico, di cui all'articolo 12 dello stesso Tuir. Pertanto, il marito non può fruire della detrazione fiscale per l'acquisto del dispositivo medico della moglie, che nell'anno 2020 non risulta essere fiscalmente a suo carico. La spesa sarebbe, invece, detraibile se la moglie, pur non fiscalmente a carico, fosse affetta da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ex articolo 5, comma 1, lettera a, del Dlgs 124 del 1998.

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 13 settembre.

