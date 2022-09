Non è diffamante la mail a tutti i superiori per lamentarsi della condotta del capo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è diffamatoria la mail inviata dalla lavoratrice a tutti i superiori gerarchici per raccontare una discussione con il capo, nel corso della quale la dipendente si è sentita offesa. Il reato va escluso se quanto affermato nella posta, mandata a più destinatari, corrisponde alla verità e se il lavoratore si limita a riferire del comportamento disdicevole assunto dal capo nei suoi confronti, in orario d’ufficio e all’interno del luogo di lavoro, senza dare giudizi morali, utilizzare espressioni offensive o fare valutazioni ulteriori. Per la Cassazione dunque, scrivere a tutti i superiori, per riferire il contenuto della conversazione, questa sì con toni “forti” da parte del capo, si può se il solo intento è quello di informare i destinatari dell’accaduto.

Non conta la suscettibilità personale

La Suprema corte (sentenza 34777) conferma che il fatto non sussiste e respinge il ricorso del capo in questione, che si era costituito parte civile nel processo. I giudici di legittimità, con l’occasione, ricordano che l’accertamento del reato si fa esclusivamente in base alle espressioni utilizzate e al significato obiettivo che la frase assume «all’interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico». Mentre non contano la suscettibilità personale e la considerazione che ciascuno ha di sé o il semplice amor proprio. Partendo da questi principi la Cassazione sottolinea che non vanno considerate come offese alla reputazione «le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza». E neppure la mail di “denuncia”.