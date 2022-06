Non è Google Analytics ad essere illegale, ma il trasferimento di dati personali verso gli Usa

Si può già oggi evitare di esportare dati personali dagli strumenti analytics verso gli USA. Sul mercato esistono soluzioni server-side, che permettono di configurare lo strumento di Analytics in modo tale da non ricevere l'IP reale dell’utente, ma solo l'IP del server su cui è installato il software. Inoltre, la nuova versione 4 di Google Analytics ha introdotto funzioni specifiche relative alla privacy dell'utente: non salva più l'IP dell’utente e permette di indicare allo strumento di non memorizzare nemmeno altri segnali “riconoscibili”, come città, versione secondaria del browser, risoluzione dello schermo, etc.

La questione è molto più ampia rispetto ai soli strumenti di analisi, perché anche altre piattaforme, legate al mondo dell'advertising digitale ad esempio, sono di matrice americana e possono esportare, direttamente o indirettamente, dati personali fuori dai confini europei.

Anche per questo motivo, il presidente USA Biden e la presidente della Commissione Europea Von Der Leyen stanno trattando per ristabilire un nuovo Privacy Shield. Fino a che non verrà formalizzato un accordo, gli uffici dei Garanti della Privacy dovranno gestire le istanze con l'attuale normativa, con un impatto potenzialmente rilevante sul marketing digitale.

Chief Innovation Data Officer del gruppo Datrix