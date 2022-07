Non è misura protettiva sospendere i pagamenti a Entrate e Inps

A venire delineato è «un percorso formale e contenutistico volto a selezionare, secondo ben precisi indici, le modalità del risanamento e l’adeguatezza delle proposte da formulare ai creditori per la ristrutturazione del debito, contemperando le esigenze di continuità aziendale con le legittime pretese dei creditori e senza che le prime possano ingiustificatamente sacrificare le seconde».

Una chiarezza di obiettivi e di capacità di leggere la situazione in essere che, avverte l’ordinanza, è invece assente nel caso esaminato. Infatti, nel ricorso al Tribunale per ottenere le misure protettive, non vengono esposte le ragioni che hanno condotto a un’esposizione assai rilevante nei confronti di fisco e previdenza, in tutto 79 milioni, di cui 63 nei confronti delle Entrate.

Le ragioni della crisi vengono piuttosto individuate, ricorso alla mano, nell’inadempimento di un contratto risolto però ormai 9 anni fa. Non si capisce così se la crisi è l’esito di uno o più eventi contingenti e non replicabili in futuro oppure da un deficit strutturale dell’attività d’impresa. Neppure è possibile comprendere il rapporto tra il debito tributario e contributivo e i flussi al servizio dello stesso, tali da renderlo sostenibile nel tempo. E la relazione dell’esperto nominato non è in grado di soccorrere, fornendo un quadro più preciso.

Impossibile allora per il Tribunale procedere alla sospensione dei pagamenti, anche nel caso questa dovesse essere interpretata piuttosto come misura cautelare mutuandone la fisionomia da quanto previsto dalla legge fallimentare all’articolo 169 bis, in materia però di ammissione al concordato preventivo, sulla sospensione dei contratti pendenti.