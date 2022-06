Non è più l’inflazione a preoccupare: ecco perché cadono tassi, Borse e commodity

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’inflazione in Gran Bretagna raggiunge il 9,1%, in linea con le attese ma comunque al massimo da 40 anni. Il Presidente della Fed ribadisce al Senato Usa che la banca centrale ha fatto della lotta al costo della vita la sua missione, tanto che potrebbe alzare i tassi anche oltre la loro semplice «normalizzazione». E il BTp Italia, strumento anti-inflazione per antonomasia, raccoglie in tre giorni tra i risparmiatori italiani 7,2 miliardi di euro: seconda maggior partecipazione dal 2014 per questo...