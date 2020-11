Non è razzismo dire sul treno che gli extracomunitari sono asociali che vivono di sussidi La Suprema corte blocca la consegna alla Germania del cittadino tedesco condannato nel suo paese per istigazione all’odio razziale: manca l’elemento della propaganda di Patrizia Maciocchi

La Suprema corte blocca la consegna alla Germania del cittadino tedesco condannato nel suo paese per istigazione all'odio razziale: manca l'elemento della propaganda

Pronunciare sul treno la frase «farò anch’io come fanno questi asociali, ogni anno un figlio. Vivrò di assegni familiari», esprime solo antipatia e disprezzo e non basta per far scattare il reato di istigazione all’odio razziale. Non basta neppure per la diffamazione perchè pronunciata alla presenza dei soggetti riferibili al gruppo al quale era destinata. Né per l’ ingiuria ormai depenalizzata. La Cassazione (sentenza 33414) blocca la consegna - disposta nell’ambito del mandato d’arresto europeo - alla Germania di un cittadino tedesco, condannato secondo il codice del suo paese, per istigazione all’odio razziale. La Corte d’Appello aveva dato il via libera all’estradizione, rilevando la doppia punibilità prevista per la consegna.

Il verdetto dei giudici di Monaco di Baviera

Ad avviso della Corte territoriale, infatti, la frase incriminata dai giudici della Repubblica di Monaco di Baviera, è punibile anche in Italia essendo prevista come reato dall’articolo 604-bis del Codice penale. La Cassazione è di diverso avviso. E, per spiegare, parte dalla legge Reale fino ad arrivare al Dlgs 21/2018, con il quale i contenuti della legge Mancino sono “entrati” nel nuovo articolo 604-bis. Una norma che sanziona chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico. I giudici di legittimità forniscono un vademecum delle leggi interne che puniscono qualunque discriminazione razziale, ideologia xenofoba o forma di negazionismo. Per concludere che la frase pronunciata dal pendolare tedesco, non si può inquadrare nell’articolo 604-bis come ritenuto in appello, in assenza dell’elemento della propaganda.

L’elemento della propaganda

La propaganda di idee si fa divulgando opinioni ed è finalizzata a influenzare il comportamento di un vasto pubblico e a fare adepti alla “causa”. Non basta dunque esprimere un sentimento di antipatia, insofferenza o rifiuto neppure se riconducibile a motivazioni che riguardano la razza, la nazionalità o la religione. Perchè scatti il reato serve un sentimento idoneo a creare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La discriminazione razziale è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. Il giudice deve valutare il contesto in cui si colloca la singola condotta e mettere sul piatto della bilancia i principi di pari dignità e di non discriminazione, con la libertà di espressione. Oltre ad accertare la concreta pericolosità del fatto.