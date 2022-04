Non è una scopa elettrica: lava e aspira per chi ha animali domestici . La prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non è una scopa elettrica e conviene farsene subito uno ragione. Non è così maneggevole, è più ingombrante e c’è la gestione degli accessori che non è banale. Ma lava e aspira ed è progettata per chi possiede animali a casa. Si chiama Blissell CrossWave X7 Plus Cordless Per Pro. È un elettrodomestico e ha un nome da elettrodomestico. Loro sono una società statunitense di Grand Rapids Michigan, ancora a conduzione familiare alla quarta generazione e vantano nella loro storia la prima Ceo donna degli Usa Anne Blissell. Anche nell’aspetto CrossWave X7 Plus Cordelss Pet Pro mostra linee decise e ha la forma degli aspirapolveri di una volta. Lo abbiamo provato in una casa con pavimenti chiari e cane con pelo nero. Una casa quindi dove l’abitudine è quella di passare l’aspiratore almeno una volta al giorno, sopratutto in primavera con il cambio del pelo. Chi ha bestie in case conosce la problematica e sa che gli animali sopratutti i cani non hanno solo la muta ma tendono a sporcare come bambini. Sul mercato infatti ci sono proprio per queste intere linee di prodotti dedicati con fitri studiati ad hoc per gli amici che di zampe ne hanno quattro.

Il prodotto della Blissell ha il merito che lavando con acqua non si limita la pelo. E quindi aiuta anche quando il cane torna dalla passeggiate magari con le zampe sporche . Si usa l’acqua fresca, non si mischia acqua pulita da quella sporca ed è multisuperfice, quindi va bene su tutti i pavimenti. Ha una autonomia di 30 minuti e ha un ciclo di autopulizia automatizzato che funziona bene. Devi però stargli dietro, richiede manutenzione del rullo e poi c’è il costo degli accessori. Non costa poco 579 euro. Ma per gli animali questo e altro.