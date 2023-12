Threads: Instagram incontra Twitter in un nuovo social di Meta

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ci trovi, di già, Fabio Fazio e Chiara Ferragni. La Rai, un grande numero di modelle e, non ultimo, IlSole24Ore. “Come funziona?”, però, scrivono molti italiani in queste ore su Threads, mentre pubblicano la propria foto.

Ecco, come funziona Threads, il nuovo social che è appena arrivato anche in Italia, ulteriore parto di Meta? Ricorda X (già Twitter), ricorda Instagram – con cui è strettamente collegato. Ma è un ibrido diverso da tutti.

Facciamo chiarezza.



Che cos’è Threads?



Threads è un’applicazione gratuita di Meta, la società che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp. È stata progettata e realizzata dal team di Instagram e viene descritta come un’app per condividere testi, foto, video e partecipare a conversazioni pubbliche. Dopo avere superato alcuni ostacoli normativi, è sbarcato anche in Europa il 14 dicembre (come già in un centinaio di Paesi).

Loading...

Cosa possiamo pubblicare su Threads

L’app Threads consente di pubblicare messaggi con una lunghezza massima di 500 caratteri, una lunghezza nettamente superiore ai 280 caratteri attualmente offerti da Twitter (a meno che non si sia iscritti a Twitter Blue) e uguale ai 500 caratteri predefiniti offerti da Mastodon. I post possono includere foto, video della durata massima di cinque minuti, audio e link al web. Possibile anche modificare i testi pubblicati. Da ottobre ci sono anche Gif e sondaggi. L’app è in evoluzione e altre funzioni arriveranno, come già annunciato dall’azienda.



Come si entra in Threads?



Una volta scaricata l’applicazione, è possibile accedere con il proprio account Instagram. Il nome utente verrà trasferito all’account Threads, così come la verifica profilo, se presente, e si potrà scegliere di personalizzare il profilo per il nuovo account Threads.Si può accedere anche dal web (Threads.net).Non è ancora disponibile un’opzione per registrarsi solo a Threads. L’integrazione con Instagram offre però molti vantaggi: ci troviamo già con una base di follower presenti (che ci seguivano su Instagram).È possibile infatti scegliere di seguire automaticamente gli stessi account che già si seguono su Instagram, oltre a trovare e aggiungere nuovi account da seguire dall’interno dell’app Threads. Teniamo presente che Threads prenderà tutti i dettagli dal profilo Instagram. Sì, possiamo scrivere una nuova biografia o aggiungere link ad altri profili, ma non possiamo modificare il nome o il nome utente in Threads. Li prenderà direttamente da Instagram. Cosa si vedeIl feed predefinito (“Per te”) è un mix di post delle persone che seguite e di contenuti consigliati, ma possiamo anche selezionare il feed a destra (“Segui già”) che mostra solo i post delle persone che seguiamo, elencati in ordine cronologico.

Come pubblicare su Threads

Creare una propria discussione su Threads è facile e veloce. BastaToccare l’icona Post al centro della barra dei menu nella parte inferiore dello schermo.Se superiamo i 500 caratteri, Threads prolunga la discussione (il “thread”, appunto, come si dice in inglese) sotto. Per aggiungere foto o video, toccare l’icona Media sotto il messaggio.Oltre a pubblicare i propri contenuti, è possibile interagire con altri post su Threads, con cuoricini, commenti, rilanci e inoltri (ci sono quattro icone corrispondenti sotto il post).