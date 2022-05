Non imponibili tablet e costo del test di ingresso a scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non imponibile il rimborso per l’acquisto di tablet ai figli dei dipendenti. Il caso oggetto dell’interpello 294/2022 riguarda una società che, nell’ambito delle policy di gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti all’estero con figli in età scolare, al fine di promuovere la loro istruzione e formazione, nonché l’inserimento nel nuovo Paese, intende introdurre a favore di tali lavoratori il rimborso delle seguenti spese:

- acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;

- contributo per il test d’ingresso di ammissione alla scuola.



L’agenzia delle Entrate ritiene tali erogazioni non imponibili in base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir. Nello specifico, l’amministrazione finanziaria, richiamando la risoluzione 37/2021, ricorda come non sia imponibile il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet quali strumenti necessari previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

Caratteristiche che si ritrovano nella fattispecie in esame, in quanto negli accordi sottoscritti tra genitori degli studenti e la scuola è previsto l’utilizzo di tali strumenti al fine di «integrare la tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento in modo da supportare la missione educativa della scuola».