Non facciamoci travolgere: l’intelligenza artificiale deve essere a guida umana

L’obiettivo concreto dovrebbe essere non solo quello di ottimizzare per ridurre i costi, ma migliorare le previsioni per incrementare il business, sempre seguendo la stella polare dell’etica. A tal proposito, preoccuparsi per i rischi etici dell’intelligenza artificiale non significa essere contrari all’Ia, anzi, è proprio la ponderazione dei possibili rischi che ci consentirà di ottenere i migliori benefici. Se li sottostimiamo, o nascondiamo, è evidente che a fronte di un problema abbandoneremo una strada che in realtà potrebbe migliorare la nostra vita. L’etica non deve essere vista come una compliance cui sottostare ma come un’opportunità per innovare, grazie alla tecnologia.

La tecnologia migliora il nostro mondo, espande i nostri orizzonti, ci concede vite più lunghe, è una leva che espande il potenziale delle relazioni umane. Umane come le cose che non cambiano nel tempo: il bisogno di comunicare, la capacità di emozionarci etc. Noi, a differenza dell’Intelligenza artificiale, siamo responsabili e coscienti, e ci facciamo infinite domande, con una fame di conoscenza altrettanto infinita.

Una domanda frequente rispetto all’intelligenza artificiale, ma mal posta è «Cosa succederà?». La domanda corretta dovrebbe essere «Cosa dovremmo far succedere?». «Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere», scriveva James Joyce, perché sono le decisioni, non le previsioni, ad avere conseguenze. Pertanto, abbiamo bisogno di leader che siano abbastanza esperti di tecnologia da saper ottimizzare i processi aziendali, scegliendo dove, nella catena decisionale dell’azienda, l’Ia possa essere utilizzata per favorire produttività, efficienza e nuova occupazione qualificata.

La sfida è tracciare un percorso verso un futuro in cui le persone rimangano indispensabili, senza temere l’impiego di qualsiasi tecnologia. Di fatto i robot costruiscono sempre più prodotti in fabbrica, l’Ia generativa scrive testi in ufficio, e va bene così, perché a tutti gli esseri umani invece interessa produrre valore. Più umani saremo e più liberi saremo. Non c’è il timore che le macchine ci superino, ma c’è la convinzione che noi, grazie a loro, ci autosupereremo. Nessun Ceo è passato alla storia per aver usato una tecnologia - neanche ChatGPT avrà questa fortuna -, ma per come ha innovato coinvolgendo, emotivamente ed eticamente, le persone nel plasmare il futuro.