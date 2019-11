«Non prodotti ma emozioni»: così comprano i millennials

«Non prodotti ma emozioni, non per tutti ma per me»: questo è il motto che emerge dalla ricerca presentata durante il Next Gen Summit 2019 al Sole24Ore. Non sono i bisogni a convincere i millennials a spendere, ma le emozioni. E per stimolare emozioni serve convincerli che un singolo prodotto sia pensato pensato su misura, sia esclusivo.

È questa la sfida che oggi i brand devono provare a vincere, scardinando le vecchie regole del mercato che hanno funzionato fino alla generazione X (i nati dal 1960 al 1979). Il rischio - per non riesce a stare al passo con la generazione dei millennials - è quello di restare tagliato fuori dalla Gen Z, la prossima generazione, quella dei nati tra il 1996 e il 2010. Sono loro il vero “cambiamento”: sono la prima generazione nativa digitale.

Secondo lo studio di Bain, la generazione Z è una generazione phigital, pragmatica e attivista: al contrario dei millennials che sono nati in un mondo analogico e poi migrati nel digitale, i giovanissimi Z sono nati in un contesto in cui il digital è completamente integrato e l’esperienza fisica è qualcosa da scoprire.

Con la Gen Z il mondo dei consumi cambierà radicalmente: mangeranno sempre più fuori casa, si affideranno all’online per informarsi, vivranno a pieno il concetto della sharing economy, saranno meno individualisti e più attenti alle cause ambientali e ai diritti delle persone.

Saranno questi driver a motivare le loro scelte di consumo ed è per questo che i brand hanno bisogno di fare la loro conoscenza quanto prima.