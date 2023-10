Non profit in crescita ma utilizza poco la tecnologia

Quattro istituzioni non profit su dieci hanno un livello «base» di digitalizzazione, caratterizzato dalla connessione a internet e da una contenuta propensione all’utilizzo del digitale per finalità comunicative o di collaborazione. A queste si aggiunge un 20% che non ha nessuna digitalizzazione.

Solo internet e poche tecnologie avanzate

Le Inp che hanno fatto uso solo della connessione Internet rappresentano il 40,5% del totale, pari a circa 146mila istituzioni. L’87,5% di esse non ha dipendenti, ma il 29,5% ha dimensioni medie o medio-grandi in termini di volontari (10 volontari o più). Le Inp che hanno adottato tecnologie digitali avanzate rappresentano il 2,2% del totale, pari a circa 8mila istituzioni. Il 30,7% di esse ha almeno un dipendente e il 72,8% ha almeno un volontario. Una su due si è avvalsa di uno specialista Ict.

Non digitalizzate le associazioni sportive e ricreative

Le Inp non digitalizzate sono in gran parte associazioni (86%) concentrate principalmente in settori come attività sportive (41,2%), attività ricreative e di socializzazione (20,1%), e attività culturali e artistiche. La maggior parte di queste istituzioni non prevede di utilizzare tecnologie digitali nel triennio 2022-2024, mostrando poco interesse per la connessione internet (71,5%), piattaforme digitali (83,5%), o applicazioni mobile (81,9%).

Tra le principali ragioni che hanno ostacolato la digitalizzazione del settore non profit la scarsa cultura digitale (15,7%) e la presenza di altre sfide e/o problematiche più urgenti (13,8%).



