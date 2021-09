Non profit, finanziamenti agevolati per 30 milioni fino al 2023

2' di lettura

C’è tempo fino al 30 giugno 2023 per partecipare a “Sostegno al Terzo Settore”, iniziativa nata lo scorso novembre dalla collaborazione tra enti filantropici e finanziari, per agevolare l'accesso al credito delle organizzazioni non profit in condizione di fragilità economica. Il perdurare delle condizioni di difficoltà finanziaria che interessa numerose Onp ha spinti i promotori a prorogare la misura che ha un valore di 30 milioni di euro per l'accesso ai finanziamenti agevolati.

L' operazione finanziaria è stata promossa nel novembre 2020 da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet Lombardia, Fondazione Onc, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e permette l'erogazione di 30 milioni di finanziamenti, sulla base di un articolato sistema di garanzie e fondi di copertura volto a supportare l'accesso al credito degli enti attivi in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Loading...

L'operazione si sviluppa in coordinamento con l'iniziativa nazionale lanciata a maggio 2021 da Acri-Intesa Sanpaolo, denominata “Sollievo”, pensate per le organizzazioni non profit del territorio lombardo e delle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola ed è anche costruita sulla base del progetto In-Volo, storica esperienza di collaborazione tra CSV, Onc, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.

La struttura dell’operazione

La convenzione prevede l'attivazione di un complesso sistema di strumenti di garanzia e di copertura costi, per permettere l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati anche agli enti più fragili e con maggiori difficoltà di accesso al credito.È rivolta a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni, enti filantropici, società di mutuo soccorso, enti religiosi, associazioni sportive, onlus e altri soggetti – attivi in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio-Ossola. Tali organizzazioni potranno beneficiare di un finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo, per importi compresi tra 30mila ed 500mila, della durata massima di 56 mesi, con 18 mesi di preammortamento e a tassi agevolati, con copertura dei costi di garanzia e di una eventuale parte degli interessi sostenuti.

L'attivazione della convenzione, che consentirà a Intesa Sanpaolo l'erogazione di 30 milioni di finanziamenti a tassi agevolati, prevede la compresenza coordinata dei seguenti strumenti: