Non profit, una guida per muoversi tra fisco, tecnologie e alleanze

Con oltre 364mila enti non si ferma la crescita del terzo settore, che affrontare le nuove emergenze - la crescita delle disuguaglianze sociali, la crisi climatica, la povertà educativa – come emerge nella Guida al Terzo Settore in edicola il 12 aprile. I tempi sono maturi affinché il non profit non sia più la stampella della Pubblica amministrazione né un meccanismo riparatore di mercato. La stessa Commissione Ue ha lanciato un vero e proprio Piano per l'economia sociale, che dovrà essere declinato nei Paesi europei e che di fatto riconosce questa economia come uno dei settori industriali strategici della Ue.

La prossima occasione per le non profit è il Pnrr che stanzia 37,6 miliardi per misure di interesse per il terzo settore, che però sinora è stato poco coinvolto nella realizzazione concreta dei progetti. Intanto il settore sta affrontando il passaggio al Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore, sono oltre 98mila gli enti iscritti a metà marzo. Questo passaggio istituzionale è stato in parte favorito dalla transizione digitale degli enti che ha visto una accelerazione durante la pandemia, quando hanno dovuto rispondere tempestivamente ai nuovi bisogni e ripensare online i servizi.

Nella Guida di 56 pagine (in edicola a 1 euro più il quotidiano e poi acquistabile in ebook sull'ecommerce del Sole 24 Ore, shopping24) si illustrano le strategie per una raccolta fondi di successo, considerando che una parte crescente di donazioni viene fatta direttamente ai beneficiari e che cresce il ruolo di strumenti digitali come il crowdfunding. I donatori sono sempre più attenti alla valutazione di impatto e più giovani scelgono di donare a più cause, piuttosto che essere fedeli a una organizzazione specifica. In questo scenario crescono del 10% le entrate delle Ong, nonostante gli attacchi reputazionali e la crisi dei migranti.

Infine la Guida spiega sia le principali novità in ambito normativo fiscale sia gli strumenti finanziari a disposizione delle non profit, dai grant all'equity, fino all'impact investing. E per chi vuole lavorare nel settore un orientamento sui profili mancati e sulla questione retributiva.