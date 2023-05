Non punibile chi evade dai domiciliari da casa della moglie per tornare dalla mamma

Ascolta la versione audio dell'articolo

La solita minaccia torno da mammà, può costare cara se a proferirla non è una donna stressata dal marito, ma un uomo - esasperato dalla moglie - che sta ai domiciliari a casa della sua metà. Per lui scatta, infatti, il reato di evasione. La Cassazione si mostra però molto comprensiva e accoglie il ricorso dell’imputato contro il rifiuto dei giudici di merito di concedergli la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Sarebbe stata una normale storia di litigi tra moglie e marito se non ci fosse stato il “particolare” della detenzione, del quale il ricorrente non ha tenuto troppo conto, quando ha deciso di lasciare l’abitazione coniugale per tornare dai suoi genitori. Solo qualche ora dopo essere giunto al riparo nella casa natale si è “costituito” chiamando i carabinieri, per comunicare che aveva cambiato indirizzo e per informarli della sua volontà e disponibilità a tornare in cella. Ma la casa della moglie non era un albergo. Il luogo dove si scontano i domiciliari va considerato, infatti, al pari di una prigione, ed è dunque evidente che non ci si può allontanare a proprio piacimento. Per l’imputato era così scattata la condanna per evasione, malgrado avesse invocato un precedente analogo al suo, dove l’uomo era sì scappato, ma prima di farlo aveva avvertito le forze dell’ordine che lo aspettavano sotto lo stabile. Chiara dunque la differenza tra i due casi. Alla Suprema corte non resta che confermare il reato, annullando però la condanna con rinvio, perché al ricorrente non poteva essere negata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in assenza a suo carico di due precedenti per reati analoghi e dunque dell’abitualità.