Non risarcisce le figlie adolescenti il padre che si allontana perché non le capisce

Non deve risarcire le figlie il padre, divorziato, che si allontana per le differenze di carattere accentuate dall’età adolescenziale delle minori, se l’intenzione non è mai stata di non vederle più.

La Cassazione ha così respinto il ricorso della madre di due ragazze - di 12 e 13 anni, con lei conviventi ma in affidamento congiunto con il padre - che chiedeva un risarcimento in loro favore, perché danneggiate dalla decisione del padre di diradare la sua presenza.

Ad avviso della ricorrente andava applicato l’articolo 709 del Codice di rito civile, che sanziona «le condotte inadempienti agli obblighi imposti in sede di separazione in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale».

La donna aveva fissato anche il costo della sanzione in 150mila euro. A questa richiesta aveva aggiunto, visto che il padre in “fuga” era un facoltoso notaio, la richiesta di un assegno per sè di 8mila euro e 6mila di mantenimento per le figlie. A questo andava aggiunto uno stipendio di 1200 euro per la colf e 600 euro per retribuire la persona che accompagnava a scuola le ragazze. Più le spese straordinarie per le minori. Per la donna però la sentenza si traduce in una débacle.

Il risarcimento in favore delle minori è escluso perché «nella condotta rappresentata non sono ravvisabili inadempienze inquadrabili come comportamenti volontari di allontanamento del padre nei confronti delle figlie al fine di danneggiarle o di pregiudicarne l’interesse, quanto, piuttosto, difficoltà relazionali dovute a differenze caratteriali, acuite dall’età adolescenziale delle figlie».