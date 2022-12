«Non saranno sussidi e bonus a portare l’Italia nel futuro»

Competitività sostenibile però significa anche formare e fare crescere le risorse umane, trattenendole in azienda con nuove regole di ingaggio, «anche al di là del pur giuste riflessioni sulla retribuzione, sui tempi e sugli spazi».

Ma il punto più delicato è quello della governance, avviando percorsi di M&A, apertura del capitale, ingresso di figure manageriali e figure esterne nei cda. Ricordando che «non è traditore chi cede, così come non è straniero chi compra o subentra: a noi importa il rapporto e il legame tra territorio e impresa». L’invito alle imprese è quindi quello di proseguire in un percorso, quello di migliorarsi avendo a cuore le generazioni future. Per lasciare loro non un peso ma un progetto.

Progetto che per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi la nuova Legge di Bilancio possiede solo in parte. Se da un lato - spiega agli industriali bergamaschi - è positiva la volontà di contrastare il caro-energia mettendo qui gran parte delle risorse (21 miliardi su 35), qualche interrogativo si pone sul “dopo”, tenendo conte che tali fondi bastano per affrontare l’emergenza solo fino a marzo e che l’extragettito su cui ha potuto contare in passato il Governo Draghi, risultato della crescita del Pil 2021 e 2022, quasi certamente non ci sarà.

A mancare è però un taglio più deciso del cuneo fiscale, così come la volontà di riconfigurare una parte minima della spesa pubblica. «I 16 miliardi che chiediamo in termini di taglio darebbero oltre 1200 euro in più ai lavoratori e per farlo basterebbe riconvertire il 4-5% della spesa pubblica: le risorse ci sono ma serve coraggio».

Bocciate da Bonomi anche le misure che portano ad anticipare l’età pensionabile o a prevedere un’area maggiore per la flat tax degli autonomi. «Provvedimento, quest’ultimo, che ha già portato qualche dipendente a chiedere di passare a partita Iva per effetto di una tassazione più favorevole, situazione che non possiamo accettare: misure come queste bruciano risorse che invece, utilizzate altrove, sarebbero funzionali alla crescita del Paese».