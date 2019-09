Non serve l’ok dell’assemblea per interventi straordinari se c’è pericolo Per lavori urgenti l’amministratore può agire in autonomia. Poi, alla prima seduta utile, dovrà mettere al corrente i condòmini della scelta fatta di Marco Panzarella, Matteo Rezzonico

3' di lettura

Non sempre è immediato capire chi tra il condominio/amministratore e il singolo condomino sia responsabile dei danni provocati a terzi. È il caso, ad esempio, del distacco di calcinacci dal balcone «aggettante» (cioè sporgente dal profilo della facciata) che si affaccia sulla strada, con il conseguente danneggiamento di un’automobile in sosta. In particolare, se si distacca un elemento ornamentale della facciata la responsabilità può essere del condominio. Se crolla, invece, l’intero balcone, la responsabilità è del proprietario. A meno che il custode del bene (il condominio o il condomino) non dimostri che il distacco è conseguenza di un caso fortuito (ad esempio un terremoto o un fulmine che colpisce il balcone provocandone il crollo), in capo al custode ricade la responsabilità oggettiva del danno. In casi simili la persona che ha subìto il danno può rivalersi contro il condominio o il condomino e ottenere un risarcimento.

Responsabilità e rimedi

In caso la responsabilità ricada sul condominio, sarà poi compito del condominio verificare se sussiste un’eventuale negligenza o inadempimento dell’amministratore e pretendere un rimborso.

La situazione potrebbe complicarsi se la parte lesa è direttamente un individuo, con il responsabile che potrebbe anche essere perseguito personalmente in sede penale per lesioni, omicidio colposo e altro, per violazione della posizione di garanzia che gli compete secondo l’articolo 40, comma 2, del Codice penale. L’amministratore, infatti, come recita l’articolo 1130 del Codice civile, è tenuto a «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio», a maggior ragione se gli interventi rivestono carattere urgente, come nel caso di un cornicione pericolante. Per casi simili, dove anche una minima perdita di tempo può risultare decisiva, l’articolo 1135 del Codice civile consente al professionista di procedere direttamente con i lavori di manutenzione straordinaria senza l’autorizzazione dell’assemblea, che dovrà essere messa al corrente della decisione alla prima seduta utile.

Per evitare inutili rischi e garantire l’incolumità di condòmini e soggetti terzi, l’amministratore deve agire tempestivamente, facendo transennare l’area pericolosa e mettendo in sicurezza la porzione di edificio pericolante. Va da sé che ciò non autorizza l’amministratore – che deve limitarsi a un “intervento tampone” (finalizzato solo a rimuovere il pericolo) – a ordinare il rifacimento della facciata senza preventiva delibera assembleare.