Non si ferma la corsa del carrello della spesa alimentare: 2020 anno record

Per i salumi emerge chiaramente un maggior ricorso a scegliere prodotti a libero servizio, con incrementi per tutti gli affettati confezionati per i quali la spesa nei nove mesi è salita del 14,1%.

Bene anche il lattiero caseario: +12,5% le vendite di formaggi, trainati dai freschi (+19%). Conferma anche per la tendenza alla crescita delle vendite per il latte a lunga conservazione e alla diminuzione per quello fresco.

Il comparto della frutta ha portato alla distribuzione l'11% in più di fatturato rispetto al 2019, trainato da una domanda più vivace per gli agrumi per i quali le vendite sono aumentate del 18,5% in valore.

Analogo trend per gli ortaggi (+8,4%) con il boom delle patate (+13,9%). In arretramento la IV° gamma (i pronti e confezionati), mentre sono andati bene i trasformati, «soprattutto quelli a base di pomodoro (+13,8%)».

Da segnalare anche che dopo due anni di contrazione torna in positivo la spesa per gli olii vegetali (+9,2%).

Spumanti, birra e aperitivi hanno registrato, infine, aumenti a doppia cifra della spesa rispettivamente del 12,1%, 11,1% e 10,5%. Vivace la domanda anche per i vini fermi che nel periodo in esame ha fatto segnare un aumento del 7%.