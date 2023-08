Non si insegna finanza a scuola senza risorse finanziarie

2' di lettura

Sarà ancora un anno di rodaggio per l’insegnamento dell’educazione finanziaria nei diversi cicli di istruzione della scuola italiana. A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico 2023-24 il Disegno di legge “Competitività” - che all’articolo 21 introduce l’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica - è ancora arenato in Parlamento.

Il Ddl 674 era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile 2023, ma fino al 3 agosto scorso era ancora possibile presentare emendamenti in Commissione Finanze e Tesoro. I 130 emendamenti presentati, di cui 20 volti a modificare i commi dell’articolo 21 sull’educazione finanziaria, saranno esaminati in Commissione con la ripresa dei lavori il 6 settembre. Nella migliore delle ipotesi l’approvazione definitiva del Ddl Competitività non arriverà prima di dicembre, con il nuovo anno scolastico che si avvierà a chiudere il primo quadrimestre.

Nel frattempo i dirigenti del Ministero dell’Istruzione, con l’aiuto del Comitato Edufin, sono pronti al rilascio dei moduli didattici per inserire nel maxi calderone della programmazione interdisciplinare dell’educazione civica anche la finanza personale: dal risparmio agli investimenti, dal sistema dei pagamenti all’assicurazione, dalla previdenza al credito al consumo.

Un’azione lodevole che anche per quest’anno scolastico sarà molto probabilmente di aiuto solamente per i pochi istituti che per loro iniziativa hanno già inserito qualche attività di educazione finanziaria nel loro percorso didattico. Ci accingiamo quindi ad assistere all’ennesimo rinvio per un ingresso strutturato e sistematico dell’educazione finanziaria nelle classi di ogni ordine e grado. È da oltre vent’anni che la politica (e non solo) discute sulla necessità di promuovere attività formative per sensibilizzare gli studenti a una maggiore consapevolezza sulle loro scelte economiche e finanziarie.

Oltre a risolvere la problematica delle ore da mettere a disposizione nell’ambito delle 33 previste ogni anno per l’educazione civica, c’è il tema delle risorse economiche necessarie per formare quantomeno i docenti. Nella relazione tecnica di accompagnamento del Ddl Competitività viene precisato che le attività connesse alla promozione dell’educazione finanziaria dovranno essere svolte «nel rispetto dell’autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Ovvero, bisogna reperirli nei 4milioni e 200 mila euro annuali che dal 2020 sono già stanziati e spesi per l’insegnamento del maxi contenitore dell’educazione civica. Una coperta che sarà sempre più corta. Anche perché oltre all’educazione finanziaria, l’educazione civica dovrebbe in teoria aprirsi anche all’educazione stradale e alla lotta al bullismo.