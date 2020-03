Non si può monetizzare il rifiuto di un padre di visitare il figlio minore

L’imposizione banalizza il dovere

Questo, puntualizza la Corte, è in contrasto con lo stesso interesse del minore il quale viene a subire una sorta di monetizzazione preventiva, che in ultima analisi è una banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti: non ti vedo, ma pago per questo.

Se il comportamento va avanti

La Corte pertanto conclude che in casi come quello in esame, nel protrasi del comportamento sanzionato, l'unica soluzione possibile è la modifica dei provvedimenti in vigore in tema di affidamento: visite più diratate, affidamento esclusivo in capo all’altro genitore, fino alla decadenza stessa della responsabilità genitoriale.

