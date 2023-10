«Non siamo ottimisti Subito misure su credito, innovazione ed export»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le nostre previsioni per l’autunno-inverno non sono buone. Non siamo certo ottimisti. A parte qualche rara eccezione, non vediamo una situazione in miglioramento. Il nostro pessimismo dipende dal fatto che temi come il caro energia, la mancanza di credito e lo sviluppo tecnologico non sono ancora stati affrontati in maniera sufficiente». A dar voce ai timori per l’immediato futuro della regione è Silvio Rossignoli, presidente di Federlazio, Associazione delle piccole e medie imprese.

Quali sono le principali difficoltà che stanno attraversando le piccole e medie imprese del Lazio?

Sono facilmente individuabili. Il credito è diventato un problema molto serio. Il sistema bancario si è irrigidito. L’inflazione e un forte rialzo dei tassi d’interesse stanno frenando gli investimenti. Oltre a ciò, a fine anno, terminerà il regime transitorio e l’operatività del fondo di garanzia, varato nel periodo Covid, con conseguenti ripercussioni sulle concessioni dei crediti.

Anche l’export dà segnali di debolezza...

Siamo in una situazione di difficoltà a causa delle criticità, dovute alla guerra in Ucraina, che hanno creato seri problemi nel sistema economico del vecchio continente. Le piccole e medie imprese negli ultimi 12 mesi hanno perso terreno. Va consolidato il processo di digitalizzazione delle imprese per restare competitivi non solo a livello nazionale, ma internazionale.