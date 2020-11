Non per soldi, ma per divertimento. E per lasciare qualcosa ho fatto impresa Pranzo di tartufo da Cracco in Galleria con l’uomo che ha unito vino, giornalismo e valori di famiglia. Una tipica avventura italiana di Paolo Bricco

Pranzo di tartufo da Cracco in Galleria con l’uomo che ha unito vino, giornalismo e valori di famiglia. Una tipica avventura italiana

6' di lettura

«Enzo Biagi era un emiliano di Pianaccio e di Sasso Marconi che si lasciava andare. La frequentazione sua e della sua famiglia erano assidue, sia a Milano sia sull’Appennino. Con Indro Montanelli, forse anche per il suo cadere periodico nella depressione e per il mio coinvolgimento nella avventura editoriale della Voce, l’amicizia aveva una natura più profonda: tante volte, quando era in crisi, gli tenevo la mano. Era un gesto molto intimo. Giorgio Bocca, da cuneese, faticava ad aprirsi. La compagna Silvia Giacomoni era importante, lo aiutava a mettere tanti tasselli a posto riducendo le sue asprezze e impedendogli qualche volta di farsi del male. A Biagi il prosecco e l’amarone piacevano. A Montanelli bastava un dito e mezzo. Lui, da toscano, apprezzava il chianti. Bocca, come tanti piemontesi, era tranchant sul prosecco, ma diceva che l’amarone era una roba giusta, per lui i rossi erano sopra a tutto, amava molto la figlia Nicoletta che aveva fatto il viaggio al contrario, da Milano in Langa, a occuparsi di vigne e a produrre dolcetto».

Ascoltare Giancarlo Aneri, in questi tempi cupi, è un balsamo. Dalla descrizione elementare di una vita trascorsa a vendere vini in ogni parte del mondo e a coltivare una passione fanciullesca per i giornali che lo ha spinto a fondare nel 1995 il premio “è Giornalismo” con Montanelli, Biagi e Bocca, non avverti solo la nostalgia di quando i giornali erano i giornali. Senti anche, nel suo occuparsi dell’impresa familiare incentrata sul canone della boutique del gusto, l’identità profonda di un Paese che è fatta di energia e di vitalità, di empatia verso gli altri e di una vita professionale intesa come divertimento, quello che fa degli imprenditori italiani – non solo la generazione senatoriale come la sua – quanto di più vicino ci sia all’homo ludens, l’uomo che gioca.

Loading...

Siamo da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, pochi giorni prima che la nuova ondata del Coronavirus imponga la chiusura al pubblico dei ristoranti. Quando ci incontriamo, il diffondersi della pandemia non ha ancora costretto per la seconda volta in un anno gli italiani a questa nuova forma di cattività che, adesso, sta plasmando le nostre vite. Ma, l’atmosfera, è già molto scura. «Il signor Cracco non c’è, è a Londra, ci ha detto di salutarla», dice il cameriere non appena ci sediamo. Il tavolo dato ad Aneri è il solito. L’affaccio è sulla galleria e, fuori, la luce taglia il freddo che sembra annunciare l’inverno del nostro scontento.

Sul tavolo, acqua naturale per lui e acqua gassata per me. «Prima di iniziare a mangiare, ci tengo che tu assaggi l’Aneri Prosecco Biologico Leone, dal nome del mio nipotino di tre anni, figlio di mia figlia Stella», dice mentre i camerieri portano l’insalata russa caramellata, un classico della cucina di Cracco. Giancarlo Aneri – fino ai 45 anni dirigente della Ferrari Spumante di Trento, che ha lasciato da vicepresidente per mettersi in proprio («uno dei pochi errori della mia vita, avrei dovuto iniziare cinque anni prima, dentro mi sono sempre sentito un imprenditore») – ha un carattere e una giocosità, una astuzia e qualche volta una malinconia che ne fanno un tipo italiano, fra la commedia dell’arte e il melodramma di Verdi, gli italiani del Boom economico e i film dell’ultimo periodo di Federico Fellini. Fonda aziende: nella prima, venticinque anni fa, i soci erano Giovannino Agnelli («una persona di una educazione e una signorilità uniche, un vero grande borghese», si commuove Giancarlo ricordando il primo degli Agnelli scomparso tragicamente) e Luciano Benetton («erano veri i racconti che faceva Sergio Saviane, dei pranzi di tutti noi amici con lui seduto a capotavola come un re silenzioso nella villa di Ponzano Veneto»). Mette in comunicazione mondi diversi: fa incontrare i finanzieri più facoltosi e gli scrittori engagé, i cuochi e i grandi industriali, gli artisti e gli uomini di potere. Risolve problemi, come quando contribuì a far sì che Enzo Biagi e Vittorio Feltri salvassero la presentatrice televisiva Michelle Hunziker da una setta.

Fa tutto questo con una generosità senza ombre – non, come capita a molti di questi camaleonti, per unire e poi dividere e poi di nuovo unire gli animi – ma semplicemente per unire: «Cerco di far fare amicizia a tutti e, se due persone litigano, provo sempre a far fare la pace. Ogni tanto mi sento un prete mancato», dice con la semplicità del cattolicesimo popolare proprio dei veneti, lui che abita – con tutta la famiglia – e ha l’azienda a Legnago di Verona, a metà strada fra Verona e Rovigo.