Non solo Africa, perché all’Italia interessano anche i Balcani

Non c’è solo l’Africa, con il “Piano Mattei” finalizzato a trasformare l’Italia nell’hub energetico d’Europa. E non c’è solo la stabilizzazione dei paesi del Sahel e alla Libia in funzione di contenimento dei flussi migratori tra le priorità di politica estera del governo Meloni. Nel contesto di un’agenda fittissima, che vedrà la presidente del Consiglio raggiungere nei prossimi giorni Stoccolma, Berlino e Bruxelles, si delinea, e non da oggi, un altro dossier: quello dei Balcani occidentali (parliamo di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia), un’opportunità di crescita economica ma non solo. Dal punto di vista dei flussi migratori, stabilizzare l’area significa contenere gli arrivi dalla rotta balcanica.

Da molti anni l’Italia partecipa con i propri contingenti militari all’opera internazionale di mantenimento della pace e stabilizzazione, ha rilevanti interessi economici con l’area (il Paese è il secondo partner commerciale degli Stati della regione, il primo per investimenti diretti, con un export di oltre 6 miliardi di euro e con migliaia di imprese italiane operanti nella regione).

La visita a Belgrado e Pristina di Tajani e Crosetto

A fine novembre, alla vigilia dell’intesa tra Serbia e Kosovo sulla vicenda delle targhe automobilistiche che ha evitato, per dirla con le parole dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera Josep Borrell, «un’ulteriore escalation», il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il responsabile della Difesa Guido Crosetto hanno incontrato, a Belgrado e Pristina, i presidenti della Repubblica e i primi ministri di Serbia e Kosovo, oltre ai ministri di Esteri e Difesa. In quell’occasione Tajani ha ricordato i «mille militari italiani al confine, tra esercito e carabinieri, che garantiscono la stabilità e la pace e che sono apprezzati» da entrambe le parti. L’obiettivo è stato quello di affiancare e rafforzare il tentativo promosso dall’Unione europea di mediare tra le due parti, così da evitare uno scontro tra i due Pesi che avrebbe destabilizzato l’intera area (e non solo). Ancora una volta l’Italia, questa volta con la regia dell’esecutivo attuale, ha manifestato l’interesse a garantire la stabilità dei Balcani. Un obiettivo che intende perseguire sostenendo l’inserimento nella squadra dei Paesi Ue degli Stati della parte occidentale della regione.

Meloni, allargare a Balcani deve diventare priorità Ue

Una linea ribadita dalla premier nelle ultime ore. «È urgente che l’Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti» dei Balcani occidentali, ha sottolineato Meloni nel suo video-intervento in apertura della conferenza sui Balcani occidentali a Trieste, e «metta l’allargamento» alla Regione «tra le sue priorità».

Tajani annuncia una riunione dei ministri degli esteri dell’area a Roma

Il messaggio è stato ribadito da Tajani: «La giornata di oggi - ha spiegato - deve servire a riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell’Ue, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo. Noi siamo per un’accelerazione» dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. Stabilizzare la Regione è fondamentale «anche perché attraverso i Balcani passano anche i flussi migratori dalla Turchia ed è importante evitare l’immigrazione illegale», ha aggiunto Tajani. E a dimostrare che in questa partita l’Italia si candida a svolgere un ruolo di primo piano è l’annuncio, giunto ancora dal responsabile della Farnesina, di una prossima riunione a Roma dei ministri degli Esteri dell’area. Roma ha buoni rapporti con la Serbia, ma che con il Kosovo e l’Albania. L’Italia viene percepita dagli attori dell’area equidistante.