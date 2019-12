Non solo Alitalia: ecco chi cerca hostess. E Neos le preferisce over 40 Da Ryanair alla compagnia del gruppo Alpitour, i recruiting days di inizio 2020 di Micaela Cappellini

2' di lettura



Assistenti di volo cercansi. Nei cieli italiani non c’è soltanti la crisi di Alitalia: in questi ultimi giorni del 2019, e nelle prime settimane del 2020 in arrivo, più di una compagnia aerea ha organizzato il recruiting day. Quello di Neos è il più controcorrente di tutti: è aperto solo agli over 40. La compagnia aerea del gruppo Alpitour ha appena lanciato Neos Dream 40, il primo open day dedicato esclusivamente a chi ha tra i 40 e i 50 anni e nessuna esperienza in materia. La scelta di orientarsi su questo target nasce da una riflessione sociale: quella degli over 40 è una fascia d'età spesso lasciata ai margini del mercato del lavoro, che tende a privilegiare i neolaureati e i giovani fino ai 35 anni, lasciando meno spazio a persone più mature che magari hanno l'esigenza di cambiare impiego oppure di

reinventarsi dopo uno stop lavorativo.

Neos Dream 40 si terrà il 13 gennaio 2020 presso l'hotel Novotel Milano Malpensa Airport. «Abbiamo voluto organizzare questo open day - spiega Sabrina Magnoni, responsabile Risorse Umane di Neos - per offrire

un'opportunità a un segmento di persone diverso da quello abituale e con esperienze di vita e professionali diverse. Ogni anno organizziamo circa quattro open day riservati ai più giovani, per selezionare il personale dei nostri voli: Neos Dream 40 è stato voluto da tutti noi per dare un messaggio di apertura, inclusione e flessibilità».

Più tradizionale il recruiting day in Italia degli Emirates, una delle più grandi compagnie aeree del mondo: cercava candidati italiani da inserire nel proprio team multiculturaledi bordo, così a dicembre ha organizzato cinque Open Days in altrettante città italiane. Età minima per partecipare: 21 anni.

Anche Ryanair ha riaperto le ricerce in Italia: tra dicembre e febbraio, saranno un quindicina le città italiane che ospiteranno i Recruiting Days gestiti dalla società Crewlink. L’eta minima per partecipare in questo caso è ancora più bassa, si scende a 18 anni. Cui vanno aggiunti i requisiti di un’altezza compresa tra 157 e 188 cm, conoscenza lingua inglese e un diploma di scuola superiore.