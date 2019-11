Non solo assegni di vecchiaia, il diritto copre anche il sostegno

A completare il quadro ci sono i contributi per le onoranze funebri e per l’ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. In tutti questi casi i contributi possono essere richiesti in base a requisiti reddituali, a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal consiglio di amministrazione per individuare lo stato di bisogno.

Far fronte al disagio economico

Anche la Cassa del Notariato prevede, tra le misure assistenziali, la concessione di sussidi economici a notai in esercizio o in pensione e, in loro mancanza, ai congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado) aventi diritto a pensione - e dunque, in automatico, anche all’unito civilmente - in casi meritevoli di soccorso o intervento, previo accertamento delle condizioni di disagio economico (alcune ipotesi, a scopo indicativo, sono elencate nel regolamento). Importi e modalità del sussidio sono determinati di volta in volta dall’ente.