Non solo banca. Perché le Pmi cercano nuovi strumenti di finanziamento

Sebbene il susseguirsi di eventi straordinari come la pandemia e la guerra in Ucraina renda complesso avere un quadro ben definito del loro impatto a medio e lungo termine sul mondo economico-finanziario, è comunque possibile iniziare ad analizzare alcuni nuovi fenomeni che si sono affermati negli ultimi due anni. Tra questi, spiccano le nuove forme di finanziamento (anche digitali), che si presentano come alternativa al debito bancario: strumento che ha rappresentato, fino a poco tempo fa, la principale fonte – se non l'unica – di approvvigionamento di capitali da parte delle piccole e medie imprese italiane.

Il modello “banca-centrico” ha prodotto, come effetti collaterali, aziende sottocapitalizzate, bassa cultura finanziaria delle PMI e un numero ristretto di mezzi finanziari per far espandere il business. Oggi, questo modello viene messo in forte discussione dalle piattaforme di lending, la cui diffusione ha rilanciato gli investimenti in “economia reale” a beneficio delle aziende di piccola e media dimensione.

Dal 2012 al 2021 si è assistito ad una crescita del peso della componente obbligazionaria (tra cui i minibond che permettono anche a imprese di piccolo taglio di rivolgersi in maniera diretta al mercato di capitali, acquisendo standing) e ad altri prestiti non bancari a favore di PMI e Startup, in particolare il segmento delle aziende innovative in rapida crescita.

In parallelo in questi quasi dieci anni l'ammontare dei prestiti bancari si è ridotto da 894 a 657,8 miliardi di euro, mentre i prestiti da altre società finanziarie e le obbligazioni sono passate rispettivamente da 151,1 a 208,6 miliardi di euro e da 91 a 169,5 miliardi di euro (di cui 2,2 miliardi rappresentati dai minibond). La diminuzione della somma delle tre tipologie di debito nei 10 anni (passata da 1.136,1 miliardi a 1.035,9 miliardi di euro), evidenzia inoltre il miglioramento della capitalizzazione delle imprese attraverso investimenti in equity, e la conseguente riduzione della necessità da parte di queste di ricorrere al debito. Un trend che è ancora più accentuato nelle imprese in rapida crescita.

Il segmento PMI, post pandemia, ha espresso in maniera ancora più marcata la necessità di trovare soluzioni pensate per il proprio tipo di gestione amministrativa e finanziaria, più complessa di quella di un cliente retail ma più semplice di quella di una grande impresa. A questo è dovuto il boom dei servizi fintech che proprio dall'anno della pandemia è andato crescendo. Nel 2021 i finanziamenti a PMI e startup Italiane da parte delle piattaforme fintech sono ammontati a 3,5 miliardi di euro, +60% rispetto ai 2,3 miliardi del 2020.