Non solo al bar: oggi la colazione si fa in hotel, fra verticali di gusto e ricette stellate

Una selezione di proposte locali, un piatto signature, gli imperdibili della tradizione, ma anche i rassicuranti buffet dove trovare viennoiserie, torte, marmellate e conserve. Se non proprio trascurato, il breakfast negli alberghi è stato quantomeno poco valorizzato per molti anni, nascosto dietro piramidi di (ottimo) cibo, buffet generosi e di qualità, spesso continentali, e un assortimento di bevande pressoché da campionario. Ma ultimamente l'attenzione sta salendo, e l'hôtellerie approfondisce anche questo momento della giornata e del soggiorno, con proposte ad hoc, di ricerca, percorsi degustazione o scelte à la carte, menu rinnovati dietro i precisi consigli di chef stellati. Ma, soprattutto, le colazioni si stanno aprendo alla città: per chi vive a Milano, Venezia, Firenze, Londra o Parigi, ma anche per chi, in viaggio, soggiorna in una struttura diversa, la scelta sul luogo dove consumare il primo – importantissimo – pasto della giornata si orienta sugli hotel.

Stanno aumentando le proposte accurate, i piatti signature, gli ingredienti speciali, i nomi blasonati nelle cucine e, non di meno, un ambiente dove convivono progetti di interior da scoprire, pezzi di design, cura del dettaglio e un'atmosfera più rilassata e silenziosa, lontana da bar e pasticcerie più affollati e rumorosi. Così, sempre più alberghi accolgono, su prenotazione, anche gli ospiti esterni. Se già era d'uso per un drink all'ora dell'aperitivo o per una cena, la novità è la prima colazione. Ecco una selezione di strutture dove, oltre a una raffinata e sempre presente proposta di tradizione, con tutto ciò che ci si può aspettare per il breakfast, si scoprono vere particolarità gourmand: sapori che puntano su innovazione e benessere, ingredienti a chilometro zero e ricette booster per dare energia per tutta la giornata.

IN CITTA’

ALTA PASTICCERIA CHE SEMBRA UN DIPINTO, A LONDRA

Il pluridecorato pastry chef Cédric Grolet ha aperto il suo primo avamposto fuori dalla Francia, e lo ha fatto approdando all'hotel The Berkeley, a Londra. Qui, si possono assaggiare le sue creazioni signature, come le torte trompe-l'oeil di frutta e di fiori e la famosa viennoiserie. C'è la possibilità di provare una colazione con formula degustazione, che comprende, oltre alla viennoiserie, un waffle flower con crema Chantilly o marmellata, oppure un french toast con crema Chantilly, e alcune delle creazioni di frutta – oltre alle bevande. Oppure si può procedere con il menu à la carte, dove scegliere tra le singole voci. Si può anche vivere una vera esperienza riservando una delle otto postazioni all'interno del laboratorio, al The Chef's Counter, il bancone dello chef, dove gli ospiti, a cui viene proposto un menu degustazione d'autore con champagne, possono osservare il team di Grolet apportare gli ultimi ritocchi alle creazioni.