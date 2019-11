Non solo big del lusso: le Pmi italiane vincono grazie al valore del brand

Se questo è lo scenario, il ruolo del brand diventa centrale come leva di sviluppo per le aziende grazie alla capacità di creare valore aggiunto anche industriale, non solo finanziario: è il punto di partenza per elaborare strategie di valorizzazione per un riconoscimento del potenziale in un’operazione di cessione o quotazione.

Le opportunità non mancano, osservano gli analisti che hanno realizzato la ricerca: in particolare nel fashion, gli investimenti si stanno spostando proprio verso società di dimensioni inferiori, anche con situazioni di turnaround ma con potenziale di crescita. Tuttavia, nel settore l’anno scorso c’è stata solo un IPO (Monnalisa su AIM), a conferma della propensione ancora scarsa delle Pmi della moda alla quotazione.

Più vivace– anche se in ambito industriale, più che finanziario – il settore Food, con alcuni brand noti oggetto di investimento o acquisizione: tra questi Monviso, Parmacotto, Rigoni d’Asiago, Forno d’Asolo, Pastiglie Leone, Melegatti, Costa d’Oro. In particolare, 15 operazioni hano riguardato marchi del vino o di alcoolici e del Caffè, tra cui Caffè Borbone.