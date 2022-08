Non solo i big, le quotate cinesi verso l’addio a Wall Street per Hong Kong

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i due litiganti, Cina e Usa, il terzo gode. La borsa di Hong Kong, che funziona ancora perfettamente come hub globale, si prepara ad accogliere in massa i transfughi cinesi di Wall Street, non solo le cinque società statali che hanno annunciato il delisting (si veda Il Sole 24 Ore del 14 agosto) spinte dalla pressione americana per far chiarezza nei conti delle quotate, ma tutte le altre duecento che, intanto, devono allinearsi alle durissime leggi cinesi sul trattamento dei flussi di dati sensibili...