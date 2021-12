Non solo bitcoin: c’è una criptovaluta balzata del 1.300% nel 2021 sull’onda della DeFi

Se bitcoin rimane ancorato al suo valore di “oro digitale”, ma con tutti i suoi limiti di funzionalità, ethereum ha veleggiato sull'onda del suo ruolo di protocollo già pronto per gli smart contract, i contratti che si autoeseguono al verificarsi di determinate condizioni e che non hanno quindi bisogno di alcun intermediario, come si conviene nel criptomondo.

Il boom dei DeFi

Gli smart contract sono utilizzati per la creazione degli Nft, i token non fungibili, e dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), due strumenti che sono esplosi nel corso dell'anno.

Si spiega cosi anche la performance di Binance Coin (Bnb), la valuta collegata a Binance, il più grande exchange al mondo per volumi. E la valuta che viene utilizzata per Binance Smart Chain, la piattaforma blockchain che supporta smart contract utilizzati soprattutto per la DeFi emersa come una delle principali concorrenti di ethereum.

Non è un caso che anche Solana, altra criptovaluta utilizzata per smart contract da finanza decentralizzata, abbia visto decuplicare le proprie quotazioni nell'anno.

L'evoluzione dell'ecosistema cripto punta quindi a una crescita complessiva delle applicazioni scatenando quella che Arcane indica come la corsa degli “Eth-killer”, indicando l'insidia al primato di ethereum negli smart contract.