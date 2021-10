Non solo bollette: rischio rincari per cibo, trasporti e banche

3' di lettura

Forti tensioni sui prezzi delle materie prime, energy cruch, costi della logistica alle stelle, fattori climatici. Il post Covid sembra scandito da fiammate senza precedenti sui costi di produzione, che inevitabilmente si abbattono su filiere sempre più interconnesse tra loro. E tutto ciò, tra fine anno e inizio 2022, rischia di scaricarsi sui prezzi finali al consumatore con rialzi medi stimati tra il 2-3 per cento.

Ma dove potrebbero concentrarsi maggiormente i rincari? Se gli aumenti sulle bollette sono ormai certi (+29,8% elettricità, +14,4% del gas per la famiglia tipo, così quantificati da Arera), tanto che le previsioni hanno già spinto il Governo a intervenire d’urgenza, anche altri prodotti e servizi iniziano a registrare tensioni sui listini.

I rischi sul largo consumo

A preoccupare sono innanzitutto i prezzi all’ingrosso dell’agroalimentare, spinti dal caro delle materie prime. A certificare livelli mai raggiunti nell’ultimo decennio, in particolare sui cereali, sono i dati aggiornati a settembre di Borsa merci telematica italiana (Bmti) rispetto allo stesso periodo pre-Covid, depurati quindi dell’effetto-lockdown: l’esplosione del prezzo del grano duro nazionale (+96%), dopo il crollo dei raccolti nordamericani, si è riversata sui prezzi all’ingrosso della semola, cresciuti del 90% rispetto a due anni fa. Ma anche le quotazioni del grano tenero sono in crescita, tanto che il prezzo all’ingrosso della farina è in aumento del 19% da prima della pandemia. Le impennate degli oli vegetali stanno mantenendo elevati anche in Italia i prezzi all’ingrosso degli oli di semi (+69% su settembre 2019). E i maggiori costi iniziano a ricadere sull’alimentazione zootecnica e, di conseguenza, sul prezzo di carni, latte e formaggi: a pesare sono gli aumenti di mais (circa +50%) e soia (+60%) rispetto al 2019.

«Nel largo consumo, caratterizzato da oltre dieci anni da un trend deflattivo, preoccupa un eventuale cambio di scenario, anche se le stime dicono si tratti di fenomeni transitori», afferma Carlo Alberto Buttarelli, direttore ufficio studi e relazioni di filiera di Federdistribuzione. «Ci vorrà qualche mese - aggiunge - per misurare l’impatto di questi fenomeni, depurandoli dell’eventuale componente speculativa». Le spinte a ritoccare i prezzi finali, intanto, già arrivano da più parti. «Alcune di queste tensioni si sono già trasferite in proposte di aumento dei listini da parte dell’industria - racconta Buttarelli - ma queste poi vanno discusse, evitando di trasferire i costi al consumatore, soprattutto sui beni essenziali come quelli alimentari. Allo stesso modo però non si può immaginare di contrastare a lungo queste pressioni, tanto meno di dilazionarle oltre misura».

Le tariffe pubbliche

L’aumento dei costi di produzione e i rincari energetici potrebbero generare un effetto a cascata anche in altri ambiti. «Gli incrementi sulle bollette - afferma Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva - sono i più clamorosi a cui abbiamo mai assistito negli ultimi 15 anni. Presto i nuovi costi dell’energia e dei carburanti si rifletteranno su tutto il resto. Ci aspettiamo aumenti nei trasporti locali, già molto penalizzati dal Covid, a partire da gennaio quando solitamente vengono ritoccate tariffe e abbonamenti. Così come nei servizi di smaltimento dei rifiuti». Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio prezzi e tariffe del Mise di agosto, le tariffe rifiuti risultano in aumento dell’1,5% su base annua, con recenti rialzi deliberati ad esempio a Varese e Cremona. Si segnalano adeguamenti anche per il servizio idrico integrato (+2,8% su agosto 2020). Ma non mancano, dopo le sospensioni del 2020, i trend positivi sui tariffari di musei e asili nido e parcheggi.