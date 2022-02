Non solo bombe: così la Russia spinge cyberattacchi, propaganda e fake news

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’invasione russa in Ucraina non è solo un fatto di bombe, carri armati e sirene che suonano nella notte.

L’operazione del Cremlino è ben più complessa, e in questi mesi si è mossa con astuzia su Internet. Attacchi informatici e propaganda sono due leve che Vladimir Putin ha usato con forza, negli ultimi tempi. Mosse che hanno indebolito l'Ucraina, e forse l'Occidente, se non altro da un punto di vista reputazionale.



Guerra informatica

Perché anche senza sganciare una bomba o muovere plotoni, le nazioni possono danneggiarsi in modo tremendo attraverso la guerra informatica. Che non è per forza sinonimo di hackerare una centrale elettrica. Perché coni social media, oggi la disinformazione può erodere la fiducia nelle istituzioni e creare un’atmosfera di disprezzo, sfiducia e persino violenza tra i cittadini.

Oggi la disinformazione di matrice russa è un problema enorme. E sta mettendo in difficoltà l’industria tecnologica globale. Perché il modo in cui le aziende tecnologiche provano a rispondere alle fake news confezionate da aziende finanziate dal Cremlino potrebbe incidere pesantemente sui futuri conflitti geopolitici.



Propaganda russa

Come ha testimoniato il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, la propaganda russa è una delle chiavi più pericolose di questa guerra: «Siamo sotto attacco non solo dalle bombe, ma anche dai falsi. È importante ottenere notizie vere da fonti ufficiali. Oggi la Russia ha invaso l’Ucraina. Putin ha iniziato la guerra contro l’Ucraina e contro il mondo democratico».

Pochi argini alla disinformazione

Il punto vero, però, è che al momento le big tech non si stanno muovendo abbastanza velocemente. Le più importanti società di social media al mondo hanno affermato di monitorare da vicino la situazione in Ucraina, ma al momento aziende come Meta, Twitter e YouTube non hanno ancora introdotto pubblicamente nuove regole per cercare di arginare la disinformazione.