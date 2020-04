Non solo bonus 600 euro, tutte le iniziative di sostegno delle Casse private Sospesi contributi e debiti pregressi, aperte nuove linee di credito ed estese ai contagi da Covid-19 le indennità per ricoveri e quarantene. di Marta Casadei e Valeria Uva

Un’azione congiunta, con fondi pubblici e risorse proprie delle Casse, per sostenere i professionisti ordinistici.

La scorsa settimana è arrivata la notizia dell’estensione del bonus 600 euro anche agli iscritti alle Casse privatizzate, con 200 milioni recuperati dal Fondo ultima istanza grazie a una serrata trattativa tra Adepp e Governo.

Ma prima ancora tutti gli enti previdenziali hanno deciso di dare un sollievo agli iscritti alle prese con l’emergenza sanitaria sospendendo i versamenti contributivi più vicini e varando un primo pacchetto di aiuti: si va dall’estensione delle polizze in caso di contagio da coronavirus al credito agevolato, fino alle indennità per il calo del fatturato, per i congedi parentali e ai bonus baby sitter aggiuntivi. Il Sole 24 Ore ne ha ricostruito la mappa completa categoria per categoria.

Tutti gli enti hanno deciso lo stop dei versamenti (tranne la Cassa ragionieri che comunque non applicherà sanzioni e interessi ai ritardari fino a giugno), ognuno con un calendario diverso. C’è chi si è allineato alle proroghe decise dal Governo al 30 aprile ( psicologi) e chi si è spinto oltre, persino al 2021 (periti agrari). Le sospensioni riguardano tutti gli adempimenti: sia i contributi 2019-2020 che le rateizzazioni pregresse. In molti casi, poi, quando si riprenderà a versare (per lo più dopo l’estate), lo si potrà fare con ampie rateizzazioni (periti industriali e Cassa pluricategoriale, ad esempio).

Questo sforzo avrà già un impatto finanziario rilevante sui conti del primo semestre, come sottolineano un po’ tutte le Casse: il solo rinvio di Enpam per i medici liberi professionisti «ha richiesto la mobilitazione di 537 milioni». Benché siano possibili ulteriori proroghe se la situazione dovesse peggiorare, il fronte delle Casse è compatto nell’escludere di poter sospendere l’intera annualità 2020 senza ulteriori aiuti statali.