Non solo Brunello, Montalcino ora punta anche sul Rosso

Il Rosso di Montalcino prova a diventare “grande” e, soprattutto, a sganciarsi dal ruolo subalterno rispetto al Brunello che fino a oggi ha segnato la sua esistenza. Prodotto sempre con uve Sangiovese, prodotto sempre (e solo) nel Comune di Montalcino (Siena), finora questo vino non ha mai acquisito davvero un’identità propria, vivendo all’ombra del fratello maggiore e rivestendo un ruolo di risulta: negli ultimi 15 anni, i produttori del Consorzio del Brunello hanno sempre deciso di abbassare la resa per ettaro del famoso vino toscano (dagli 8mila chili previsti come limite massimo dal disciplinare a 7mila chili per ettaro, per tutelare la qualità), destinando mille chili per ettaro al Rosso. Oltre a questo zoccolo duro, a Montalcino ci sono 600 ettari di vigneti coltivati espressamente a Rosso (contro i 2.100 a Brunello), per un totale di circa 3,5 milioni di bottiglie prodotte all'anno (contro le 9-11 milioni di bottiglie di Brunello). Come valorizzarle?

Ora che all'orizzonte si affacciano nuovi consumatori internazionali, e che il Covid ha riacceso l’interesse (anche) sul Rosso di Montalcino, i produttori hanno deciso che è arrivato il momento di fare un'azione mirata sul mercato. Nasce da qui “Red Montalcino” l'evento organizzato dal Consorzio del Brunello (che tutela anche il Rosso Doc) che andrà in scena domani, sabato 11 giugno nel borgo toscano: presentazione al Teatro degli Astrusi, tavola rotonda, masterclass private, degustazioni, cena dentro la Fortezza realizzata in collaborazione con Food for Soul, associazione noprofit fondata dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore che promuove la filosofia di sprechi-zero.

«La Doc Rosso di Montalcino è nata nel 1983 – spiega il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci, appena rieletto alla guida – ma già negli anni Settanta veniva prodotto un vino rosso dai vigneti di Brunello, che era un vino da tavola. Oggi, complice anche la pandemia, la domanda di Rosso è in crescita ma il prodotto scarseggia». Tra i punti di forza del Rosso di Montalcino c’è il fatto di avere un buon rapporto qualità-prezzo, di essere meno strutturato e dunque meno impegnativo rispetto al Brunello, di essere un vino piacevole e rotondo. Anche perché, mentre il Brunello deve fare due anni di affinamento in legno, sul Rosso il produttore può decidere a piacere se farlo o meno e in che tipo di contenitore, posto che le bottiglie possono essere vendute a partire dal settembre dell’anno successivo alla vendemmia. Il prezzo del Rosso è circa la metà del Brunello, con una forbice ampia che va dagli 8 ai 30 euro franco cantina. «I nostri competitor sono un buon Chianti Classico o un buon Morellino», dice Bindocci.

I produttori di Rosso attualmente sono un centinaio, contro i 250 del Brunello. Ma, nonostante la domanda tiri, al momento non c'è spazio per aumentare la produzione: «L'albo del Rosso è chiuso dal 1997 – spiega Bindocci – non ci siamo fatti prendere la mano anche negli ultimi anni in cui la domanda di mercato è stata sostenuta, e abbiamo fatto una scelta oculata che si è rivelata vincente: la qualità del vino è salita, il prezzo lo stesso, anche se non in modo esagerato». E adesso cosa accadrà? Fare un evento per promuovere un vino significa che la produzione aumenterà? «Il problema della produzione ce lo dovremo porre – risponde il presidente – e se finora non lo abbiamo fatto è perché l'intero consiglio di amministrazione era in scadenza e non era il caso di affrontare scelte strategiche. Ma ora dovremo mettere la questione sul tavolo».