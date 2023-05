Non solo BTp Italia. Così il Tesoro ha riavvicinato i privati al debito pubblico

3' di lettura

Riavvicinare i risparmiatori ai titoli di Stato italiani è un obiettivo non certo nascosto per il Tesoro e da qualche tempo anche in parte raggiunto. Dopo anni di discesa pressoché continua, l’ammontare di BTp e simili in mano a famiglie e imprese residenti nel nostro Paese è infatti tornato a crescere, di circa 50 miliardi di euro dallo scorso autunno e addirittura 70 miliardi se ci si confronta con la fine del 2021, per raggiungere a gennaio (ultimo dato ufficiale pubblicato dalla Banca d’Italia...