Non solo caffé: Starbucks è anche una banca. E inizia a far paura

La prossima volta che andate a prendere un caffè o un frappuccino da Starbucks, provate a pensare la catena non solo come una serie di caffetterie, ma come una banca. Perché in effetti lo è. Decisamente non convenzionale, ma possiamo considerarla come tale.

Howard Schultz, Ceo dal 2008 e artefice dell’espansione globale del marchio, l’aveva già esposto nel suo programma quando aveva rilevato la società dai tre fondatori: «Starbucks è una banca». Oggi quella banca ha più di 24 milioni di clienti e ...