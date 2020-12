Non solo casa. Retail, domotica, gestione rischi, tutte le app del Real Estate Non solo per le compravendite residenziali. Si moltiplicano le app al servizio della dimensione immobiliare. Da quelle per assistere i clienti nella gestione e mitigazione dei rischi sugli immobili associati alle catastrofi naturali a quelle ad hoc per i centri commerciali e i rapporto tra progettisti e fornitori di Adriano Lovera

(Bloomberg)

Non solo per le compravendite residenziali. Si moltiplicano le app al servizio della dimensione immobiliare. Da quelle per assistere i clienti nella gestione e mitigazione dei rischi sugli immobili associati alle catastrofi naturali a quelle ad hoc per i centri commerciali e i rapporto tra progettisti e fornitori

3' di lettura

Il 2020 che sta per chiudersi ha impresso una straordinaria accelerazione nell’uso del digitale e dei big data nel settore immobiliare. E se le app più note sono quelle che riguardano da vicino la compravendita residenziale, come i virtual tour o i software di valutazione, tutta la filiera, in realtà, inizia a beneficiare di questi strumenti: dal property management, alla progettazione, fino alla gestione del rischio. Un esempio arriva dalla collaborazione tra il gruppo Generali e Ticinum Aerospace...